Uruguay y Arabia reparten puntos en su debut mundialista

Los goles estuvieron a cargo de Abdullah Al-Hamdan al minuto 42 de la primera parte y, por Uruguay, Maximiliano Araujo empató los cartones al minuto 80

Arabia Saudí estuvo a 10 minutos de hacer la hazaña, pero la garra charrúa de Uruguay no se los permitió y que incluso estuvo cerca de darle la victoria a los sudamericanos, pero, al final, ambas selecciones repartieron puntos en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ya en la cancha, el partido empezó a ganar emociones después de la primera pausa de hidratación, una cuestionada novedad de la FIFA por cortar el ritmo, pero que en esta ocasión ayudó al espectáculo.

A un ramplón inicio le siguieron quince minutos trepidantes en los que Uruguay pudo adelantarse con un cabezazo de Fede Viñas a bocajarro que detuvo Al-Owais. No obstante, fue Arabia Saudí quien acabó cobrando ventaja gracias a su superioridad en los balones aéreos.

Fernando Muslera, que mañana cumplirá 40 años y disputa su quinto Mundial, salvó primero de forma fantástica un remate cruzado a saque de esquina de Abdudelah Al-Amri, pero en un nuevo saque de esquina dejó un rechace en el área pequeña que empujó a gol el compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Este gol en los minutos finales del primer tiempo sacudió por completo a los uruguayos, quienes comenzaron a jugar de manera más agresiva y directa, lo que generó más ocasiones de peligro por parte de Uruguay que en los primeros 40 minutos. Sin embargo, no pudieron empatar el marcador.

La ventaja saudí al descanso fue un gran premio a su esfuerzo y hasta tres jugadores lo reflejaron arrodillándose y besando el césped cuando el árbitro pitó el descanso.

Esos esfuerzos tuvieron que multiplicarse durante la segunda mitad para que Uruguay no igualara el resultado, mejorado con la entrada de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria al descanso, por los desacertados Darwin Núñez y Matías Viña.

Sin embargo, la característica garra charrúa se hizo presente y los sudamericanos estuvieron muy cerca de conseguir la igualada cuando un disparo raso de Manuel Ugarte desde fuera del área impactó en el palo derecho de la meta de Al-Owais.

Después de esto, poco a poco "La Celeste" comenzó a encerrar a Arabia Saudí en su área, aunque los balones altos laterales no encontraban rematador, y los saudíes parecían empezar a tener recuerdos del debut contra Argentina cuatro años atrás.

Precisamente fue uno de esos centros, esta vez rematado por Viñas, el que significó el empate. No llegó de primeras tras el cabezazo, pero el rechace le cayó a Maximiliano Araújo y definió fuerte por el palo del portero.

Ambos fueron los dos hombres más peligrosos de un Uruguay que tuvo diez minutos de asedio para debutar con victoria.

Entre centros y disparos de todos los colores, fue el capitán, Fede Valverde, quien lo tuvo más cerca en el descuento con un lejano tiro. Sin embargo, Al-Owais volvió a aparecer con una buena mano que lo mandó a córner, y dejó claro que el marcador no iba a moverse en Miami.

Con este resultado, el grupo H presenta a sus cuatro integrantes empatados a un punto, después del 0-0 previo entre España y Cabo Verde.