Uruguay jugará su quinto Mundial consecutivo

La selección sudamericana de Uruguay consiguió este jueves su boleto para el Mundial de 2026, alcanzando un logro histórico al lograr su quinta clasificación consecutiva.
A través de redes sociales, la Selección Uruguaya publicó la siguiente imagen:
Mundialistas una vez más, la quinta clasificación consecutiva: 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026 🇺🇾 pic.twitter.com/W8tzcQ2iB9— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 5, 2025
Recordemos que esto no fue posible hace 20 años, debido a que una tanda de penales contra Australia, los eliminó de la clasificación en la mañana del 16 de noviembre del 2005.
La Selección australiana dirigida por Guus Hiddink ganó 1-0 en el tiempo reglamentario, gracias a un tanto de Mark Bresciano. Después se impusieron por 4-2 en la definición desde los doce pasos.
Australia celebró su clasificación al Mundial de Alemania 2006 y Uruguay se quedó afuera por última vez, resultado que marcó la salida del seleccionador Jorge Fossati.
En el camino hacia Sudáfrica, un tanto de Antonio Valencia a los 67 minutos del Ecuador-Uruguay disputado en 2009, marcó la derrota parcial de la Celeste.
Sin embargo, Uruguay logró volver a la Copa del Mundo luego de que en el partido de repechaje, Diego Forlán remontó el marcador.
En la Copa del Mundo ganó todos los partidos de la fase de grupos y eliminó a Portugal en los octavos de final, pero debió despedirse en cuartos al caer con Francia.
Por el momento, la Selección uruguaya cupa el tercer lugar de la clasificación y podría acabar segunda si derrota a Brasil.