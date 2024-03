 'Una vez en mi vida jugué dopado': ‘El Abuelo’ Cruz

Jugué dopado una vez en mi vida, pero no fue planeado, fue en el partido de VUELTA que le ganamos 4-0 al Correcaminos allá, habíamos perdido la IDA 1-0, yo estaba en el cuarto con Nilson Esidio y me dice, tómate esta pastillita de guaraná, me tomé dos para despertar, pero me las tomé a las 9 de la mañana, para las 11:00 estaba casi dormido ya porque me había dado el bajón, a las 1 p.m. me tomé otras dos, y no sabes que buen partido hice, andaba muy activo con la efedrina, desperté de más, dijo "El Abuelo" en medio de las sonrisas de los conductores.