¡Una millonada! Esto costó cada gol que Antuna produjo en Tigres

Cuando Uriel Antuna llegó a Tigres de última hora, el fichaje no parecía tan malo, pues venía de ser campeón de goleo con Cruz Azul y, aunque hoy parezca increíble, en su momento fue uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX.

Con esto en mente, tampoco pareció tan descabellado que los felinos pagaran $8.6 millones de dólares por su pase a "La Máquina", sin embargo, conforme fueron pasando los partidos, el equipo empezó a notar que no era el mismo "Brujo", pues perdía ocasiones increíbles y muchas veces lucía todo menos como un profesional.

Luego de muchas penas y prácticamente nada de gloria, el mexicano partirá rumbo a Pumas, que se llevó una oportunidad de mercado interesante, representando una tremenda pérdida económica para los de San Nicolás de los Garza.

Esto le costó Antuna a Tigres

Debido a que el salario de los jugadores no es público, nunca se podrá saber a ciencia cierta cuánto le costó realmente a Tigres el paso de Antuna en el equipo, sin embargo, tomando en cuenta lo que pagó por su fichaje se puede hacer un estimado.

Si hacemos la conversión de los aproximadamente $8.6 millones de dólares del traspaso, obtenemos que el movimiento costó $124 millones 116 mil 761 pesos. Ahora, a lo largo de su estancia, Uriel jugó 48 partidos, en los que marcó un solo gol y dio tres asistencias.

Ahora, haciendo la operación, obtenemos que cada gol producido por el mexicano le costó a los felinos nada menos que $31 millones 29 mil 190 pesos.

Ahora solo resta esperar que Antuna vuelva a recuperar su nivel y en Pumas podría ser una nueva oportunidad para sentirse importante, algo que es vital para un jugadpr que perdió totalmente la confianza en sí mismo.