Una futbolista del Tottenham denuncia insultos racistas en redes

La futbolista de 24 años manifestó que recibió estos mensajes después de la victoria del Tottenham en penaltis contra el Aston Villa en la Women's League Cup

Jess Naz, futbolista del Tottenham Hotspur e internacional con Inglaterra, denunció los insultos racistas que recibió en redes sociales y los calificó de inaceptables.

La futbolista de 24 años manifestó que recibió estos mensajes después de la victoria del Tottenham en penaltis contra el Aston Villa en la Women's League Cup.

"Ya me he cansado de no decir nada. He recibido insultos racistas a través de las redes sociales. El racismo no es aceptable de ninguna forma y es importante que hablemos de estos comportamientos y nos aseguremos de que se toman los pasos necesarios para que no ocurra de nuevo", dijo Naz, que recibió el apoyo de su club.

"El club está disgustado con el abuso racista que ha recibido Jessica Naz a través de las redes sociales. Jess ha hablado de ello y tiene nuestro apoyo para denunciar este acto inaceptable y cobarde", indicó.

El Tottenham también agregó que está trabajando con las autoridades y con las plataformas de redes sociales para identificar a los responsables y aseguraron que tomarán "las acciones más fuertes contra ellos".

"No hay espacio para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad. Apoyamos a Jess", afirmaron los 'Spurs'.