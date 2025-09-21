¡Una fortaleza! Rayados domina al América jugando en casa

Otro dato a tener en cuenta es que estos partidos son garantía de emoción, pues solamente un encuentro se fue sin anotaciones, al menos en tiempo regular

Este sábado por la noche se jugará el partido más importante de la jornada y uno de los más esperados del campeonato: Rayados enfrentando al América en el Estadio BBVA, donde los regios han hecho sufrir a este rival en particular.

Desde la construcción del "Gigante de Acero", ambos se enfrentaron en 15 ocasiones, de las cuales 11 fueron victorias para el Monterrey, dos empates y solo dos derrotas ante las "Águilas" en un lapso de 10 años.

Estos enfrentamientos se dieron entre Liga, Liguilla (Final incluida), Copa MX y CONCACAF Champions Cup; aunque cabe apuntar que las dos derrotas se dieron en Fase Regular.

Eso que suena no es el bombo, es tu corazón.🔥💙 pic.twitter.com/OgGmMSKrZx — Rayados (@Rayados) September 20, 2025

Otro dato a tener en cuenta es que estos partidos son garantía de emoción, pues solamente un encuentro se fue sin anotaciones, al menos en tiempo regular, pues hubo tanda de penales. El resto de encuentros vieron al menos una anotación.

Con todas estas cifras en cuenta, la "Pandilla" llegará como favorito para el encuentro, pues lleva siete victorias al hilo en el Apertura 2025; mientras que América arrastra una dolorosa derrota ante Chivas en el Clásico.

Este esperado encuentro se celebrará este sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio BBVA, donde se podría ver el debut de Anthony Martial con Rayados.