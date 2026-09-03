¡Un mexicano más! Silvestre Sánchez consigue contrato con UFC

Con su nueva marca de 10-1, el nayarita acumula nueve victorias antes del límite: cuatro por nocaut o nocaut técnico y cinco por sumisión

Silvestre “El Gorila” Sánchez se convirtió en el nuevo mexicano contratado por UFC después de noquear al inglés Liam McCracken durante la cuarta semana de la décima temporada de Dana White’s Contender Series.

El peleador originario de Tepic, Nayarit, consiguió el triunfo por nocaut técnico a los 2:44 minutos del tercer asalto, luego de conectar una potente izquierda y continuar el ataque con golpes hasta provocar la intervención del réferi.

La victoria no solamente elevó su récord profesional a 10 triunfos y una derrota, sino que también le aseguró un lugar en la principal empresa de artes marciales mixtas y amplió la representación de peleadores nacidos en México dentro de su roster.

Un nocaut tardío selló el contrato

Sánchez enfrentó a McCracken el martes 1 de septiembre en el Meta APEX de Las Vegas, dentro de un combate correspondiente a la división de peso ligero.

El enfrentamiento obligó al mexicano a trabajar durante casi tres asaltos ante un rival que llegó con ocho victorias, una derrota y un historial de finalizaciones en todos sus triunfos. La definición llegó cuando “El Gorila” encontró espacio para conectar su mano izquierda y mandar a la lona al inglés.

Sánchez continuó lanzando golpes sobre su oponente hasta que el réferi detuvo el combate. La contundencia del cierre fue suficiente para que recibiera uno de los cinco contratos otorgados durante la función.

Con su nueva marca de 10-1, el nayarita acumula nueve victorias antes del límite: cuatro por nocaut o nocaut técnico y cinco por sumisión. Solamente uno de sus triunfos ha requerido la decisión de los jueces.

De LUX Fight League al roster de UFC

Silvestre Sánchez tiene 24 años, nació el 15 de noviembre de 2001 en Tepic y realiza parte de su preparación en el UFC Performance Institute de la Ciudad de México.

Antes de presentarse en el Contender Series, el mexicano había construido una racha de cinco victorias consecutivas, cuatro de ellas dentro de LUX Fight League. En su presentación previa derrotó a Irving Cardona mediante un nocaut técnico en apenas 18 segundos.

Su actuación contra McCracken representó una prueba diferente, debido a que tuvo que sostener una pelea exigente hasta el tercer episodio antes de encontrar la oportunidad para definirla.

El contrato abre una nueva etapa para “El Gorila”, quien ahora deberá esperar la confirmación de su debut oficial dentro del octágono y del rival con el que comenzará su recorrido en la división de las 155 libras.

Mexicanos nacidos en el país que permanecen activos

Con la incorporación de Silvestre Sánchez, el roster cuenta con 18 peleadores activos nacidos en México, de acuerdo con la información disponible al 2 de septiembre de 2026.

Alexa Grasso — Guadalajara, Jalisco — peso mosca.

— Guadalajara, Jalisco — peso mosca. Loopy Godínez — Aguascalientes — peso paja.

— Aguascalientes — peso paja. Yazmín Jáuregui — Guadalajara, Jalisco — peso paja.

— Guadalajara, Jalisco — peso paja. Regina Tarín — Ciudad de México — peso mosca.

— Ciudad de México — peso mosca. Montserrat “Conejo” Ruiz — León, Guanajuato — peso paja.

— León, Guanajuato — peso paja. Brandon Moreno — Tijuana, Baja California — peso mosca.

— Tijuana, Baja California — peso mosca. Yair “Pantera” Rodríguez — Hidalgo del Parral, Chihuahua — peso pluma.

— Hidalgo del Parral, Chihuahua — peso pluma. Manuel “El Loco” Torres — Chihuahua, Chihuahua — peso ligero.

— Chihuahua, Chihuahua — peso ligero. Daniel Zellhuber — Ciudad de México — peso ligero.

— Ciudad de México — peso ligero. Édgar Cháirez — Baja California — peso mosca.

— Baja California — peso mosca. Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez — Chiapas — peso mosca.

— Chiapas — peso mosca. David Martínez — Ciudad de México — peso gallo.

— Ciudad de México — peso gallo. Cristian Quiñónez — Tlaltenango, Zacatecas — peso gallo.

— Tlaltenango, Zacatecas — peso gallo. Imanol Rodríguez — Ensenada, Baja California — peso mosca.

— Ensenada, Baja California — peso mosca. Gianni Vázquez — Ciudad de México — peso gallo/pluma.

— Ciudad de México — peso gallo/pluma. Fernando Padilla — Chihuahua, Chihuahua — peso pluma.

— Chihuahua, Chihuahua — peso pluma. Ramiro Jiménez — Mexicali, Baja California — peso pluma.

— Mexicali, Baja California — peso pluma. Silvestre “El Gorila” Sánchez — Tepic, Nayarit — peso ligero.

La representación mexicana dentro del octágono

La relación contempla únicamente a deportistas cuyo lugar de nacimiento se encuentra en territorio mexicano. Por esa razón no incluye a peleadores de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos, aunque algunos compitan bajo la bandera nacional.

Sánchez se integra a una generación encabezada por excampeones y contendientes como Alexa Grasso, Brandon Moreno y Yair Rodríguez, además de prospectos que buscan avanzar dentro de sus respectivas divisiones.

El triunfo en Las Vegas coloca al nayarita ante el mayor reto de su trayectoria: trasladar la capacidad de finalización que mostró en el circuito mexicano y en el Contender Series a sus próximas presentaciones dentro de UFC.