¡Un infierno! Rayados ganó solo tres juegos en Toluca en 30 años

El buen paso del Monterrey en el Apertura 2025 está en riesgo, pues este miércoles enfrentará su reto más complicado del semestre. No, no es el Clásico Regio o el encuentro ante el América, es la visita a Toluca.

Desde la implementación del formato de torneos cortos, Rayados y Toluca se han enfrentado en 35 ocasiones en el Nemesio Díez por todas las competencias, de los cuales, 18 fueron triunfos para los "Diablos", 14 empates y los regios apenas ganaron tres partidos.

El último triunfo albiazul en La Bombonera fue el 11 de abril de 2021, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 del Guardianes 2021, choque que terminó 2-1 gracias a los goles de Sebastián Vegas y Maxi Meza.

Esta victoria tardó 10 años en llegar, pues la anterior fue en 2011 por los Cuartos de Final de Ida en la Concachampions, donde Osvaldito Martínez puso el único gol del partido.

Previo a eso, en el Clausura 2006 fue la primera victoria de Rayados en el Nemesio Díez, la cual llegó gracias a un solitario gol de Oribe "Cepillo" Peralta.

Ahora, desde la última victoria en 2021, Monterrey lleva cinco encuentros sin ganar, tres empates y dos derrotas, la última de estas por los Cuartos de Final de Vuelta del torneo anterior, donde los "Diablos" ganaron 2-1 y eliminaron a Rayados.