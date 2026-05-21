Umpire robot llega a partidos oficiales de la LMB

Uno de los principales objetivos de la implementación es reducir al mínimo el margen de error humano en las decisiones de la zona de strike

La Liga Mexicana de Beisbol anunció un cambio histórico para la temporada 2026 con la implementación oficial del llamado “umpire robot”, un sistema automatizado que marcará bolas y strikes durante juegos de temporada regular.

La nueva tecnología comenzará a operar a partir del viernes 22 de mayo y convertirá a la LMB en la primera liga profesional de América en utilizar este sistema de manera formal durante partidos oficiales del calendario regular.

El proyecto forma parte del proceso de modernización tecnológica impulsado por la liga para reducir errores humanos y aumentar la precisión en las decisiones arbitrales.

¿Cómo funcionará el umpire robot en la LMB?

Aunque popularmente se le conoce como “umpire robot”, el sistema en realidad opera mediante el ABS (Automated Ball-Strike System), tecnología apoyada por radares y cámaras de alta precisión de Trackman.

El sistema analiza en tiempo real:

- Trayectoria de la pelota

- Velocidad

- Altura

- Rotación

- Y el punto exacto donde el lanzamiento cruza el plato.

Posteriormente, una computadora determina automáticamente si el pitcheo fue bola o strike utilizando una zona de strike virtual calibrada específicamente para cada bateador.

Durante los encuentros con esta tecnología, las tradicionales cuartetas arbitrales pasarán a convertirse en tercias:

- Umpire de home

- Umpire de primera base

- Umpire de tercera.

Además, un cuarto oficial permanecerá en el palco de operación junto al stringer, donde recibirá las decisiones emitidas por el sistema Trackman y las enviará vía radiocomunicación al umpire colocado detrás del home plate.

Buscan eliminar polémicas en bolas y strikes

Uno de los principales objetivos de la implementación es reducir al mínimo el margen de error humano en las decisiones de la zona de strike.

La LMB considera que el sistema permitirá ofrecer:

- Mayor justicia deportiva

- Decisiones más precisas

- Una experiencia distinta para aficionados y jugadores.

Con el ABS funcionando, no existirán retos sobre bolas y strikes, ya que las decisiones tomadas por el sistema Trackman serán definitivas durante todo el juego.

Lo que sí continuará vigente será el sistema de replay para revisar otras jugadas específicas mediante los retos tradicionales por equipo.

LMB sigue modelo utilizado en Grandes Ligas y Asia

La tecnología ABS ya ha sido utilizada en ligas asiáticas como la KBO League de Corea del Sur y recientemente comenzó a implementarse también en pruebas oficiales de MLB.

Según datos de la propia liga, durante los ensayos el tiempo promedio de revisión se redujo de aproximadamente 45 segundos a cerca de 12 segundos.

Especialistas consideran que la automatización podría modificar estrategias ofensivas y de pitcheo, además de transformar la relación histórica entre jugadores y umpires en el beisbol profesional.

Series donde debutará el umpire robot

La primera etapa contempla series específicas tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur, donde cada equipo disputará encuentros con el sistema automatizado funcionando.

Entre las series más destacadas aparecen:

- Caliente vs Sultanes

- Sultanes vs Toros

- Acereros vs Dorados

- Olmecas vs Leones

- Conspiradores vs Diablos Rojos

- Diablos Rojos vs Piratas

La implementación se extenderá entre mayo, junio y principios de julio como parte de esta primera fase experimental en temporada regular.