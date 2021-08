Ugás vence a Pacquiao y lo pone al borde del retiro

El campeón cubano derrotó anoche a la leyenda del boxeo mundial con cartones 115-113, 116-112 y 116-1, en la Arena T-Mobile de Las Vegas

Por: Adrian Navarro

agosto, 22, 2021 08:55

El monarca mundial Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cubano Yordenis Ugás, frustró anoche el regreso de Manny "Pacman" Pacquiao a las grandes y millonarias carteleras boxísticas al derrotarlo por decisión unánime en 12 rounds, en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

Los jueces de la Comisión Atlética de Nevada vieron ganar 115-113, 116-112 y 116-112 al cubano, pero para el público y miles de aficionados que siguieron la pelea en la arena y por TV, el "Pacman" mereció mejor suerte luego de 12 disputadísimos rounds, pues la leyenda del boxeo mundial fue quien propuso la pelea ante un pasivo Ugás que sólo administró el pleito sin entregarse a fondo para merecer la gloria.

El regreso de Manny Pacquiao luego de más de dos años de ausencia en el ring era una de las imágenes más esperadas en todo el mundo, pero lo que el ex monarca filipino mostró ante Ugás fue que los años no pasan en balde y que ya no puede ejecutar con la misma facilidad ejecutar el relampagueante boxeo que practicaba hace años.

En el primer asalto, Pacman salió agresivo para mantener a raya al cubano, pero el estilo y la movilidad del rival le causó muchas molestias durante todo el combate.

Ugás logró reaccionar con combinaciones potentes que causaban estragos en Pacquiao e incluso con un empujón lo mandó a la lona, pero Pacquiao se levantó de inmediato.

Para el segundo asalto, Manny buscó contrarrestar la potencia de Ugás pero no tuvo éxito, al grado que el cubano logró conectar un par de golpes directamente al rostro del filipino.

Fue en el tercer round donde pudimos ver a un Pacquiao con ese estilo que lo ha caracterizado durante toda su carrera y lo hizo recurriendo con más golpes directos al cuerpo.

El cubano logró hacer una pelea inteligente en todo momento, pues aprovechó lo largo de sus brazos para contragolpear con golpes potentes y certeros, cada vez que "Pacman" intentaba imprimir velocidad en sus golpes.

Pacquiao intentó manejar la pelea de otro manera pero la rápida respuesta de Ugás con una derecha potente y una izquierda con mucha velocidad, terminó poniéndolo en aprietos.

En el décimo round Pacquiao lanzó un par de combinaciones explosivas que terminaron en abrazos de Ugás. Luego el cubano fue muy cauteloso para tratar de amarrar la victoria.

En el último y decisivo doceavo round, el cubano sacó más combinaciones y logró conectar el rostro de Manny Pacquiao en un par de ocasiones, lo que refrendó la decisión que los jueces ya habían tomado en 11 episodios anteriores: terminaron por darle la victoria al cubano por decisión unánime.

