UFC vuelve a CDMX con Brandon Moreno vs Asu Almabayev

La UFC regresará a la Ciudad de México el 28 de febrero con Brandon Moreno ante Asu Almabayev. El combate será clave en el ranking del peso mosca

La UFC confirmó su regreso a la Ciudad de México con una cartelera encabezada por Brandon Moreno, quien enfrentará al kazajo Asu Almabayev el próximo 28 de febrero en la Arena CDMX, en uno de los eventos más esperados del calendario de artes marciales mixtas.

El ex campeón mundial de peso mosca volverá a encabezar una función en territorio nacional.

Será la segunda ocasión consecutiva en la que Brandon Moreno lidere un evento de UFC en México, consolidándose como la principal figura del país dentro de la empresa.

El peleador tijuanense, con récord de 23-9-2, llegará al combate tras una derrota por nocaut técnico ante Tatsuro Taira en diciembre pasado, resultado que lo obliga a buscar una victoria inmediata para mantenerse en la pelea por el título.

The #UFCMexico main event is set! 👀



Brandon Moreno 🇲🇽 vs Asu Almabayev 🇰🇿



[ LIVE FEBRUARY 28 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/8HjyKEqi8i — UFC (@ufc) December 12, 2025

Duelo clave en el peso mosca

Cabe señalar que Moreno se encuentra actualmente en el cuarto sitio del ranking de la división, mientras que Asu Almabayev ocupa el séptimo lugar.

El kazajo presenta marca profesional de 23-3 y un sólido paso dentro de la UFC, con seis triunfos en siete combates.

Almabayev atraviesa un buen momento tras ligar dos victorias consecutivas, incluida una sumisión ante Alex Perez en noviembre, lo que lo mantiene dentro del top 10 y lo coloca como un rival peligroso para el mexicano.

Cartelera con presencia mexicana

El evento marcará la octava visita de la UFC a la capital del país y la novena en México.

Además de la pelea estelar, la función incluirá otros combates destacados como Imanol Rodríguez vs Kevin Borjas y Edgar Chairez ante Felipe Bunes, ambos en peso mosca.

En peso medio, Ryan Gandra se medirá a Jason Medina, mientras que Damian Pinas enfrentará a Wes Schultz.