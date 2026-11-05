UFC prepara el regreso de Ilia Topuria a principios de 2027

esús Gallo, preparador físico del excampeón, explicó en septiembre que Topuria había retomado los entrenamientos de forma gradual en Miami

Ilia Topuria ya tiene un horizonte para volver al octágono. Dana White, presidente de la UFC, dijo que la promotora trabaja para que el excampeón regrese a principios de 2027, aunque todavía no anunció fecha, sede ni rival. La decisión pendiente es si 'El Matador' tendrá una oportunidad inmediata de recuperar el cinturón de peso ligero que perdió ante Justin Gaethje.

Topuria no compite desde el 14 de junio de 2026, cuando Gaethje lo venció por nocaut técnico en el combate estelar de UFC Freedom 250, en la Casa Blanca. El hispanogeorgiano no salió al quinto asalto y sufrió la primera derrota de su carrera profesional, que dejó su marca en 17 victorias y un revés.

El equipo de Topuria apunta a febrero para su regreso

Jesús Gallo, preparador físico del excampeón, explicó en septiembre que Topuria había retomado los entrenamientos de forma gradual en Miami y estimó que podría estar listo para competir a partir de febrero de 2027. En ese momento, la reincorporación al gimnasio era parte de su recuperación tras las lesiones sufridas ante Gaethje. El trabajo específico para una pelea aún estaba pendiente.

El 3 de noviembre, Topuria volvió a pronunciarse sobre su regreso al compartir imágenes desde el Memorial de la Batalla de Didgori, en Georgia. Su mensaje anticipó la vuelta de 'El Matador', mientras la UFC sigue sin anunciar en qué cartelera reaparecerá.

Gaethje y Pimblett, dos caminos para el regreso

El entorno de Topuria quiere una revancha directa con Gaethje por el título de las 155 libras. El estadounidense también prevé volver en 2027 y se ha mostrado abierto a un segundo combate. Su primera defensa como campeón indiscutido sigue por definirse.

La otra opción que White ha valorado públicamente es Paddy Pimblett. El británico, quinto en la clasificación de peso ligero, perdió ante Gaethje en enero de 2026 en la pelea por el cinturón interino. Un cruce con Topuria llevaría al octágono una rivalidad de varios años y dejaría abierta la posibilidad de que Gaethje defienda el título frente a otro contendiente.

Topuria figura como número uno del ranking de peso ligero, por delante de Arman Tsarukyan, segundo tras vencer a Mauricio Ruffy en UFC 331. Con ambos entre los aspirantes mejor clasificados, la primera defensa de Gaethje será una de las decisiones que marquen el regreso del excampeón.