UFC firma a seis peleadores tras la Semana 7, temp 10 del DWCS

Los seis contratos entregados confirmaron a la Semana 7 como una de las jornadas más particulares de la temporada, al premiar a los vencedores como a derrotados

La Semana 7 de la décima temporada del Dana White’s Contender Series terminó con seis peleadores contratados por UFC, incluida una decisión poco habitual: dos competidores derrotados también recibieron una oportunidad dentro de la empresa.

La función, celebrada en Las Vegas, presentó cinco combates y elevó a 34 el número de contratos entregados durante las primeras siete jornadas de la temporada. Damian Piwowarczyk, Piero Guaylupo, Callum Connor, Marcos Degli, Alvi Dasuyev y Jaden Ortega fueron los elegidos.

Dos derrotados también reciben contrato de UFC

El momento más destacado de la jornada llegó después de los enfrentamientos entre Piero Guaylupo y Callum Connor, así como Alvi Dasuyev y Jaden Ortega. Aunque Connor y Ortega perdieron sus respectivos combates, su desempeño convenció a Dana White para incorporarlos.

Fue la primera ocasión en la historia del programa en que dos peleadores derrotados obtuvieron contrato durante una misma función.

Piero Guaylupo derrotó a Callum Connor por decisión unánime, con tres tarjetas de 30-27. El peruano de 21 años mantuvo la presión durante los tres asaltos y conservó su condición de invicto al mejorar su récord profesional a 12-0.

Connor respondió con diferentes recursos de golpeo y logró mantenerse en combate pese al castigo recibido. La pelea registró cerca de 400 golpes significativos combinados y terminó por convencer a Dana White de contratar a ambos. El inglés quedó con marca de 8-1.

Una situación similar ocurrió en peso wélter. Alvi Dasuyev superó a Jaden Ortega por decisión unánime, con puntuaciones de 30-27, 30-27 y 29-28. El ruso dominó el comienzo e incluso derribó a su adversario con golpes, pero terminó exigido por la reacción del estadounidense.

Dasuyev conservó el invicto y colocó su registro en 10-0. Ortega sufrió la primera derrota de su carrera y quedó con marca de 6-1, pero su resistencia y capacidad para recuperarse le permitieron recibir un contrato.

Marcos Degli y Damian Piwowarczyk consiguen finalizaciones

Marcos Degli aseguró su llegada a UFC al someter a Paris Moran mediante un estrangulamiento trasero en el segundo asalto. El brasileño tomó la espalda de su rival y encontró el espacio para cerrar la técnica, pese a utilizar solamente un brazo debajo del cuello.

Con el resultado, Degli mejoró su récord a 15-3 y extendió una racha de 13 victorias consecutivas. El excampeón de LFA llegará a la división de peso mosca después de haber conseguido 12 finalizaciones durante ese periodo.

El otro triunfo antes del límite fue para Damian Piwowarczyk, quien derrotó por nocaut técnico a Emilio Quissua cuando faltaban cinco segundos para terminar el primer asalto.

El semipesado polaco enfrentó dificultades durante los primeros minutos debido a la presión de Quissua, pero cambió el rumbo con una derecha que envió a su rival a la lona. Posteriormente conectó golpes hasta provocar la intervención del árbitro. Su récord profesional quedó en 12-4.

Norbert Novenyi gana, pero se queda sin contrato

Norbert Novenyi Jr. fue el único ganador de la noche que no obtuvo contrato. El peleador de peso mediano derrotó a Theo Haig por decisión unánime, con tarjetas de 29-28, pero su desempeño no fue considerado suficientemente convincente.

Novenyi estuvo cerca de terminar el combate durante los primeros instantes, aunque después redujo su actividad y recurrió al control para asegurar el resultado. Dana White le comunicó que podrá regresar al programa para buscar otra oportunidad.

Los seis contratos entregados confirmaron a la Semana 7 como una de las jornadas más particulares de la temporada, al premiar tanto a los vencedores como a dos derrotados que destacaron por su resistencia y disposición para mantener intercambios constantes.