UFC firma a cuatro peleadores tras la Semana 6 del DWCS

Con los cuatro contratos entregados en esta cartelera, la décima temporada de Dana White’s Contender Series suma 28 incorporaciones después de seis jornadas

La sexta semana de la décima temporada de Dana White’s Contender Series terminó con cuatro nuevos peleadores contratados por UFC, luego de una jornada marcada por tres nocauts y una sumisión en el Meta APEX de Las Vegas.

Mayton Perea, Igor Cavalcanti, Akbar Abdullaev y Luis Hernandez aseguraron su ingreso a la empresa gracias a sus victorias antes del límite. Tyshawn Williams también ganó su combate, pero no recibió un acuerdo inmediato.

Akbar Abdullaev consigue contrato con nocaut en 19 segundos

La actuación más contundente de la noche fue protagonizada por Akbar Abdullaev, quien necesitó solamente 19 segundos para noquear a Ednilson Santos.

El peleador de Kirguistán castigó inicialmente al cuerpo y después conectó un potente derechazo que mandó a su rival a la lona, sin necesidad de lanzar golpes adicionales.

Abdullaev mejoró su récord profesional a 14-0 y conservó una efectividad de finalización del 100%, con 13 victorias por nocaut y una por sumisión. Su rápida actuación le permitió convertirse en uno de los prospectos más destacados de la temporada.

Mayton Perea e Igor Cavalcanti dominan en el primer asalto

Mayton Perea terminó con el invicto de Zevan Hunt al vencerlo por nocaut técnico a los 45 segundos del primer episodio. Perea tomó la iniciativa desde el comienzo y lanzó una ofensiva que obligó al árbitro a detener el enfrentamiento.

La victoria representó su cuarto triunfo consecutivo por nocaut y colocó su marca profesional en 8-3, suficiente para recibir un contrato con UFC.

Igor Cavalcanti también resolvió rápidamente su pelea contra Oscar Ravello. El brasileño llevó el combate al piso y atacó con una serie de golpes hasta conseguir la detención a 1:38 minutos del primer asalto.

Con el triunfo, Cavalcanti aumentó su récord a 13-2 y aseguró su incorporación a la división de peso medio.

Luis Hernández remonta para conservar su invicto

Luis Hernández tuvo que superar momentos complicados ante Hugo Guillon. Después de ser derribado y quedar cerca de una sumisión, el estadounidense consiguió recuperarse y cambiar el rumbo de la pelea.

Hernández tomó la espalda de su rival y cerró un mata león durante el segundo asalto para mantener su paso invicto. La remontada elevó su marca a 7-0 y le entregó el cuarto contrato de la función.

Tyshawn Williams gana, pero deberá buscar otra oportunidad

Tyshawn Williams fue el único vencedor que no obtuvo un contrato. El peleador utilizó su lucha para controlar a Antonio Monteiro y llevarse la decisión unánime con tarjetas de 29-28, 29-27 y 29-27.

A pesar de conservar el invicto y mejorar su registro a 8-0, su desempeño no convenció para incorporarlo inmediatamente al roster. Sin embargo, recibirá otra oportunidad durante la misma temporada para intentar conseguir el acuerdo.

Con los cuatro contratos entregados en esta cartelera, la décima temporada de Dana White’s Contender Series suma 28 incorporaciones después de seis jornadas. La Semana 7 se realizará el 22 de septiembre, mientras que el cierre de la temporada está programado para el 13 de octubre.