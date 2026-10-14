UFC contrata a 4 nuevos peleadores tras semana 10 del DWCS

Con las cuatro incorporaciones, la temporada terminó con 46 contratos otorgados, cifra que igualó el récord del programa

La temporada 10 de Dana White’s Contender Series cerró con cinco vencedores y cuatro nuevos integrantes de UFC. Smilla Sundell, Luis Francischinelli, Douglas da Lapa y Greg Foster recibieron contrato tras sus actuaciones este martes 13 de octubre en el Meta APEX de Las Vegas, mientras que Erick Visconde quedó fuera de los seleccionados pese a ganar la pelea estelar.

La última jornada dejó dos victorias por nocaut técnico y tres decisiones unánimes. Con las cuatro incorporaciones, la temporada terminó con 46 contratos otorgados, cifra que igualó el récord del programa.

Smilla Sundell vence a Aline Pereira y consigue contrato

La sueca Smilla Sundell, de 21 años y excampeona de muay thai de ONE Championship, derrotó a Aline Pereira, hermana del ex doble campeón de la UFC Alex Pereira, en un combate de peso gallo. Los tres jueces entregaron tarjetas de 29-28 a su favor.

Sundell sostuvo la presión y utilizó su volumen de golpes para imponerse en una pelea que se desarrolló principalmente de pie. El triunfo elevó su récord en artes marciales mixtas a 3-0, mientras que Pereira quedó con marca de 3-3.

Su contratación no fue una decisión inmediata. Dana White manifestó dudas por su juventud y limitada experiencia en MMA, pero después de conversar con su equipo decidió darle una oportunidad en UFC.

Francischinelli y Da Lapa sellan su ingreso con finalizaciones

Luis Francischinelli consiguió la victoria más rápida de la función al detener a Will Rentz con golpes a los 2:18 del primer round, en la división de peso wélter.

El brasileño logró recuperar la posición de pie después de un derribo y aprovechó su alcance para conectar un golpe de izquierda que mandó a su rival a la lona. Los ataques posteriores provocaron la intervención del árbitro y dejaron su registro profesional en 7-1.

Douglas da Lapa también aseguró su contrato mediante una finalización. En el duelo de peso medio entre brasileños invictos, venció a Davi Cabral por nocaut técnico con golpes a los 19 segundos del tercer asalto.

Da Lapa mejoró su marca a 7-0, mientras que Cabral sufrió la primera derrota de su carrera y quedó con récord de 7-1.

Greg Foster gana por decisión; Visconde queda sin contrato

Greg Foster se impuso a Jason Asher en el combate que abrió la cartelera. La decisión fue unánime, con puntuaciones de 29-28 en las tres tarjetas, y le permitió mejorar su registro a 9-1. Asher perdió el invicto y terminó con marca de 5-1.

Foster recibió el cuarto contrato de la noche. En cambio, Erick Visconde no obtuvo su incorporación a UFC, aunque derrotó con claridad a Ilias Bulaid mediante tres tarjetas de 30-27.

Visconde recurrió a los derribos y al control en el suelo para neutralizar a su oponente. Después de la pelea declaró que se había fracturado una mano en el segundo round, lo que limitó su ofensiva.

White consideró que su actuación no cumplió con lo esperado para otorgarle contrato y planteó que tendría que buscar otra oportunidad el próximo año. El triunfo de Visconde terminó con el invicto de Bulaid, quien llegó con nueve victorias y ninguna derrota.