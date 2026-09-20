UFC buscará rival para Ciryl Gane por el campeonato pesado

Entre las opciones para enfrentar al francés aparecen Alexander Volkov, uno de los peleadores mejor clasificados de la división

Ciryl Gane tendrá que disputar una nueva pelea para convertirse en campeón absoluto de peso pesado, pese a que actualmente posee el cinturón interino y Tom Aspinall renunció al título debido a sus problemas de salud.

Dana White confirmó que UFC no ascenderá automáticamente al peleador francés y adelantó que próximamente se anunciará el combate que definirá al nuevo monarca de la división.

Gane deberá ganar el campeonato dentro del octágono

Al ser cuestionado sobre si la salida de Aspinall convertía a Gane en campeón indiscutido, White descartó esa posibilidad y respondió: “No. Todavía tiene que pelear”.

La decisión resulta poco habitual, debido a que normalmente el campeón interino recibe el reconocimiento absoluto cuando el titular deja vacante el cinturón. En esta ocasión, UFC determinó que el francés deberá conquistar el campeonato mediante otra pelea.

White aseguró que el anuncio se realizará muy pronto, aunque todavía no reveló el nombre del rival, la fecha ni el evento en el que se disputará el título vacante.

Lesión obliga a Tom Aspinall a dejar el cinturón

Tom Aspinall renunció al campeonato debido a las complicaciones que continúa presentando en los ojos desde su combate contra Gane en octubre de 2025.

Aquel enfrentamiento terminó sin resultado durante el primer asalto, después de que el británico recibiera piquetes accidentales en ambos ojos y no pudiera continuar. Posteriormente tuvo que someterse a distintas intervenciones quirúrgicas.

El peleador había regresado a los entrenamientos y contemplaba una fecha para volver a competir, pero un nuevo accidente provocó más daños en su ojo derecho. Ante la incertidumbre sobre su recuperación, decidió liberar el cinturón para evitar que la categoría permaneciera detenida.

Aspinall aclaró que su decisión no representa su retiro de las artes marciales mixtas y que buscará regresar cuando se encuentre recuperado y reciba la autorización médica.

UFC analiza al próximo rival de Ciryl Gane

Gane consiguió el campeonato interino después de derrotar por nocaut técnico a Alex Pereira en junio. El plan inicial contemplaba una revancha con Aspinall para unificar los títulos, pero la nueva lesión del británico obligó a modificar el panorama.

Entre las opciones para enfrentar al francés aparecen Alexander Volkov, uno de los peleadores mejor clasificados de la división; Josh Hokit, quien ha solicitado públicamente la oportunidad después de sumar cuatro victorias en UFC, y Alex Pereira, interesado en obtener una revancha.

Hasta el momento, ninguno ha sido confirmado oficialmente como contendiente. La empresa deberá valorar la posición en la clasificación, la disponibilidad de los peleadores y los resultados recientes antes de tomar una decisión.

Dana White dejó abierta la posibilidad de que Aspinall se mida contra el ganador de la futura pelea por el campeonato cuando pueda regresar a la actividad.

Por ahora no existe un plazo para su recuperación, por lo que UFC continuará con la división y organizará un combate para determinar al nuevo campeón absoluto. Gane tendrá asegurado un lugar en esa disputa, pero deberá conseguir otra victoria para quedarse definitivamente con el cinturón.