UFC 334: Gane y Hokit protagonizan careo en Times Square

La siguiente actividad pública será la conferencia de prensa del jueves 12 de noviembre en el Infosys Theater del Madison Square Garden

Times Square fue el escenario del primer encuentro promocional entre los protagonistas de UFC 334: Ciryl Gane y Josh Hokit intercambiaron palabras, mientras Kayla Harrison y Amanda Nunes sostuvieron un careo a corta distancia, a cuatro días de disputar dos campeonatos en el Madison Square Garden de Nueva York.

La presentación de este martes 10 de noviembre reunió a aficionados alrededor de los cuatro peleadores que encabezarán la función del sábado 14. Gane defenderá el cinturón de peso pesado y Harrison pondrá en juego el título de peso gallo.

Gane llegó con una chamarra de cuero sobre una sudadera; Hokit eligió una camiseta de los Yankees. Ambos se quitaron las gafas durante el intercambio frente a frente. En el segundo careo, Harrison llevó el campeonato sobre el hombro y se acercó a Nunes para sostenerle la mirada.

Gane estrena su condición de campeón ante un retador invicto

El combate estelar será la primera defensa de Gane como campeón indiscutido de peso pesado. El francés conquistó el título interino al noquear a Alex Pereira en UFC Freedom 250 y posteriormente fue elevado a monarca de la división, después de que Tom Aspinall dejara vacante el cinturón mientras se recuperaba de una lesión ocular.

Hokit buscará interrumpir esa nueva etapa. El estadounidense llega con marca profesional de 10 victorias sin derrotas y cuatro triunfos dentro de UFC, entre ellos sus victorias sobre Curtis Blaydes y Derrick Lewis.