UFC 334: Gane y Hokit protagonizan careo en Times Square

Times Square fue el escenario del primer encuentro promocional entre los protagonistas de UFC 334: Ciryl Gane y Josh Hokit intercambiaron palabras, mientras Kayla Harrison y Amanda Nunes sostuvieron un careo a corta distancia, a cuatro días de disputar dos campeonatos en el Madison Square Garden de Nueva York.
La presentación de este martes 10 de noviembre reunió a aficionados alrededor de los cuatro peleadores que encabezarán la función del sábado 14. Gane defenderá el cinturón de peso pesado y Harrison pondrá en juego el título de peso gallo.
Gane llegó con una chamarra de cuero sobre una sudadera; Hokit eligió una camiseta de los Yankees. Ambos se quitaron las gafas durante el intercambio frente a frente. En el segundo careo, Harrison llevó el campeonato sobre el hombro y se acercó a Nunes para sostenerle la mirada.
Gane estrena su condición de campeón ante un retador invicto
El combate estelar será la primera defensa de Gane como campeón indiscutido de peso pesado. El francés conquistó el título interino al noquear a Alex Pereira en UFC Freedom 250 y posteriormente fue elevado a monarca de la división, después de que Tom Aspinall dejara vacante el cinturón mientras se recuperaba de una lesión ocular.
Hokit buscará interrumpir esa nueva etapa. El estadounidense llega con marca profesional de 10 victorias sin derrotas y cuatro triunfos dentro de UFC, entre ellos sus victorias sobre Curtis Blaydes y Derrick Lewis.
IT DOESN'T GET BIGGER THAN THIS @Ciryl_Gane vs @Josh_HokitUFC [ #Polymarket #UFC334 LIVE NOV 14 at 9pmET on @ParamountPlus ] https://t.co/pWPVayqBrb— UFC (@ufc) November 10, 2026
Harrison recibe a Nunes en su regreso al octágono
La pelea coestelar enfrentará a dos antiguas compañeras de entrenamiento en American Top Team. Harrison defenderá el campeonato que obtuvo al someter a Julianna Peña en UFC 316, frente a una rival que busca recuperar el cinturón que dejó al retirarse.
Nunes volverá a competir después de más de tres años: su última aparición fue en junio de 2023, cuando derrotó a Irene Aldana antes de anunciar su retiro. El enfrentamiento con Harrison estaba previsto para principios de este año, pero una lesión de cuello de la campeona obligó a posponerlo.
Legends Collide @KaylaH vs @Amanda_Leoa [ #Polymarket #UFC334 LIVE NOV 14 at 9pmET on @ParamountPlus ] https://t.co/LmaAjXZAZe— UFC (@ufc) November 10, 2026
¿Cuándo será UFC 334 y a qué hora verlo en México?
La siguiente actividad pública será la conferencia de prensa del jueves 12 de noviembre en el Infosys Theater del Madison Square Garden.
El acceso será gratuito y la presentación de los peleadores está programada para las 18:00 horas de Nueva York, las 17:00 del centro de México.
La función del sábado 14 tendrá su cartelera principal a partir de las 20:00 horas del centro de México. Las preliminares comenzarán a las 18:00 horas. Estos horarios corresponden al inicio de cada bloque.
Además de los combates titulares, la cartelera principal incluye a Caio Borralho contra Yousri Belgaroui, Uroš Medić frente a Kevin Holland y Bilal Hasan ante Luis Gurule.
UFC anunció este martes dos ajustes por lesión: Alatengheili sustituirá a Adrian Yanez para enfrentar a Juan Diaz, mientras que el combate entre Nazim Sadykhov y Jefferson Nascimento fue cancelado.