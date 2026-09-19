UEFA y Concacaf piden datos financieros a FIFA

Los dirigentes de ambos organismos solicitaron datos financieros a la FIFA para contrastar si era necesario el FIFA Forward Enterprise

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el de la Concacaf, Victor Montagliani, han pedido a la FIFA examinar sus reservas financieras destinadas a sus federaciones, para contrastar si "era realmente necesaria" la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE) para aportar más recursos a estas.

Ceferin y Montagliani, vicepresidentes de la FIFA, proponen en una carta conjunta dirigida al presidente de esta, Gianni Infantino, que sus confederaciones analicen de manera conjunta y acuerden qué proporción de las reservas financieras acumuladas de esta podría liberarse de forma responsable y directa a sus asociaciones miembro.

"FIFA Forward Enterprise (FFE) se presentó a las 211 asociaciones como una propuesta mediante la cual se vendería una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos con el fin de aportar recursos sustancialmente mayores para el desarrollo del futbol. Tras examinar los estados financieros y presupuestos publicados por la FIFA para contrastar dicha premisa, nuestro análisis plantea ahora una cuestión fundamental sobre si esa transacción era realmente necesaria para otorgar mayores recursos a las asociaciones", añaden.

La carta, que trasladarán a las otras cuatro confederaciones de la FIFA por si quieren respaldarla, añade que esta "ya cuenta con la capacidad de aportar sensiblemente más a sus asociaciones a partir de su propio balance, sin necesidad de vender participaciones en sus competiciones y sin exigir nada a cambio a estas".

"Proponemos que nuestras Confederaciones completen conjuntamente este análisis y acuerden el importe de las reservas de la FIFA que debería liberarse directamente a las Asociaciones, presentando las recomendaciones sobre los desembolsos para su consideración a través del proceso formal de gobernanza de la FIFA en la próxima reunión del Consejo", el 15 de octubre, afirman.

Al menos 10 millones para cada federación durante 2027-30

El escrito a Infantino, tras el rechazo a la propuesta FFE y la retirada de esta, estima que la FIFA cerrará el ciclo 2023-26 con unas reservas de aproximadamente 6,000 millones de dólares —las mayores de su historia y considerablemente superiores a lo necesario para hacer frente a los años deficitarios posteriores a un Mundial.

Por ello, apunta, debería poner a disposición de cada una de sus 211 asociaciones al menos 10 millones durante el ciclo 2027-30 para inversiones en infraestructuras y desarrollo del futbol, lo que supone un total agregado de aproximadamente 2.100 millones.

Tras explicar que estas cantidades combinan resultados reales publicados del periodo 2022-25 con estimaciones para 2026 e hipótesis para el ciclo 2027-30, la carta aboga por encargar una revisión independiente que cuente con acceso total a las cifras.