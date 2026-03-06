UEFA mantiene a Qatar como sede de la Finalissima

El partido entre Argentina y España está programado para disputarse en el estadio Lusail que también albergó la final del Mundial de 2022.

La UEFA mantiene como sede a Qatar para disputar la Finalissima entre Argentina y España el próximo 27 de marzo, pese al contexto de tensión en Oriente Medio derivado del intercambio de ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El organismo rector del fútbol europeo informó que, por ahora, no se contemplan sedes alternativas para el partido que enfrentará a los campeones vigentes de Sudamérica y Europa. El encuentro podría presentar un duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

UEFA mantiene el plan de jugar en Qatar

La UEFA confirmó este jueves que el partido continúa programado en territorio qatarí, aunque reconoció que la decisión definitiva sobre la sede se tomará en los próximos días.

“Por el momento, no se están considerando sedes alternativas”, señaló el organismo en relación con el encuentro que organizará en conjunto con la CONMEBOL. “Se prevé una decisión final hacia finales de la próxima semana”.

Las autoridades deportivas indicaron que mantienen comunicación con los organizadores locales para evaluar las condiciones necesarias que permitan realizar el evento sin contratiempos.

Estadio Lusail, sede prevista del partido

El partido entre Argentina y España está programado para disputarse en el estadio Lusail, escenario que también albergó la final del Mundial de 2022.

En ese estadio se jugó uno de los encuentros más recordados de la historia reciente del fútbol. Argentina se coronó campeona del mundo tras vencer a Francia en tanda de penales, luego de un empate 3-3 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Durante ese partido, Lionel Messi anotó dos goles, mientras Kylian Mbappé marcó tres para la selección francesa.

Relación entre Qatar y el fútbol europeo

Qatar mantiene una relación estrecha con el fútbol europeo. El dirigente Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, forma parte del comité ejecutivo de la UEFA.

“Las conversaciones continúan con los organizadores locales, que han hecho un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito”.

La Finalissima es organizada de forma conjunta por la UEFA y la CONMEBOL como un enfrentamiento entre los campeones continentales de Europa y Sudamérica.

Opciones si cambia la sede del partido

En caso de que la situación de seguridad impida realizar el partido en Qatar, la organización contempla trasladarlo a España o a otra sede en Europa, donde militan la mayoría de los jugadores de ambas selecciones.

La edición más reciente de este torneo se disputó en junio de 2022 en el estadio Wembley de Londres, donde Argentina venció 3-0 a Italia.