Ucrania cesa al entrenador Rebrov tras no clasificar al Mundial

La Selección de Ucrania se quedó en el camino hacia el Mundial al caer en las semifinales de los 'playoffs' europeos ante Suecia.

La Asociación Ucraniana de Fútbol ha cesado al seleccionador nacional, el exdelantero del Dinamo de Kiev Serguí Rebrov, al no haber conseguido el técnico clasificar al equipo para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de este verano, según informó este miércoles.

"Agradecemos a Serguí Stanislávovich su trabajo, su contribución al desarrollo de los jóvenes futbolistas. Hoy necesitamos avanzar y tomar nuevas decisiones que serán el fundamento del futuro de la selección", declaró el presidente de la federación ucraniana, Andrí Shevchenko, en un comunicado de la institución.

Shevchenko y Rebrov fueron compañeros de delantera en el Dinamo de Kiev de la década de 1990 y tuvieron un papel fundamental en una de las épocas de mayor gloria de la historia del club.

Según la nota de la federación, Rebrov seguirá vinculado a la selección como vicepresidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol y miembro de su comité ejecutivo.

Rebrov agradeció la confianza depositada hasta ahora en él por la federación de su país, que no ha anunciado por el momento un sucesor para el exdelantero.

Ucrania se quedó en el camino hacia el Mundial al caer en las semifinales de los 'playoffs' europeos ante Suecia.