Ubican a Rayados en el bombo 3 del Mundial de Clubes

La FIFA anunció los bombos para el sorteo del Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

Rayados de Monterrey está ubicado en el tercer bombo, donde se encuentran los dos mejores equipos de las Confederaciones de Asia, África y Concacaf, además de otros clubes de Conmebol que no pertenecen a los cuatro mejores clasificados en el primer bombo.

Los equipos se agruparán en cuatro bombos. En el Bombo 1 figuran grandes nombres del fútbol mundial, como Manchester City, Real Madrid CF, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, CR Flamengo, SE Palmeiras, CA River Plate y Fluminense FC. Este grupo está compuesto por los equipos más destacados que jugarán en el torneo.

En el Bombo 2, se encuentran clubes importantes como Chelsea FC, Borussia Dortmund, FC Internazionale Milano, FC Porto, Atlético de Madrid, SL Benfica, Juventus FC y FC Salzburg. Estos equipos también tienen una notable trayectoria en competiciones internacionales.

El tercer bombo, que incluye a Rayados, está integrado por Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly FC, Wydad AC, CF Monterrey, Club León, CA Boca Juniors y Botafogo. Estos equipos representan a diferentes confederaciones y aportan una diversidad interesante al torneo.

Por su parte, el Bombo 4 cuenta con los Urawa Red Diamonds, Al Ain FC, Esperanza de Túnez, Mamelodi Sundowns FC, CF Pachuca, Seattle Sounders FC, Auckland City FC e Inter Miami CF.

Las reglas del sorteo estipulan que cada grupo estará compuesto por un equipo de cada bombo, y no se permitirán enfrentamientos entre clubes de la misma confederación, a excepción de la UEFA, que tiene 12 representantes. Esto significa que cuatro grupos podrán contar con un par de equipos europeos.

Además, todos los clubes del Bombo 1 se asignarán automáticamente a la primera posición de sus respectivos grupos.

En cuanto a las posiciones específicas, el Inter Miami CF y Seattle Sounders FC serán colocados automáticamente en la cuarta posición de los grupos A y B, respectivamente. El Inter Miami, que jugará en el partido inaugural del torneo, se enfrentará a otro equipo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Por su parte, los Seattle Sounders abrirán su campaña en el Lumen Field de Seattle poco después.

El formato del torneo indica que los grupos estarán compuestos por cuatro equipos, de los cuales los dos primeros avanzarán a la fase de eliminación directa, comenzando con los Octavos de Final.

