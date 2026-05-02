UANL arrasa con 23 medallas de oro en atletismo universitario

Los Tigres establecieron un nuevo récord institucional al cosechar 23 medallas de oro, superando cualquier actuación previa en la historia de la universidad

En una exhibición de dominio total, la delegación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cerró con letras de oro su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, proclamándose campeona absoluta en la disciplina de atletismo.

Los Tigres no solo conquistaron la cima del podio en el Estadio Alberto “Chivo” Córdova, sino que establecieron un nuevo récord institucional al cosechar 23 medallas de oro y acumular un impresionante total de 1172 puntos, superando cualquier actuación previa en la historia de la máxima casa de estudios de Nuevo León.

Jornada de ensueño: Oro, récords y despedidas

Bajo la coordinación de Paulina Flores, el equipo auriazul demostró su jerarquía en el cierre de las pruebas de pista y campo. Entre los resultados más destacados de la última jornada sobresalen André Gómez (FACPYA), quien se colgó el oro en salto con garrocha en su debut nacional, mientras que Alan Benavides (FOD) se consagró como bicampeón nacional en salto triple, sumando este éxito a su previo campeonato en salto de longitud.

De igual manera, Katia Uribe mejoró su plata del año pasado para llevarse el oro en el heptatlón con 5055 puntos, mientras que Sofía Sánchez (FOD) dominó el lanzamiento de bala; finalmente, Gerardo Ávila (FOD) alcanzó la gloria en lanzamiento de disco con su mejor registro histórico (46.67 m).

Un momento emotivo de la jornada fue la despedida de atletas como Mayran Cruz y Emilio Herrera, quienes cerraron su etapa de elegibilidad con medallas de plata, dejando un legado de éxito para la institución.

Supremacía en salto triple

Por segundo año consecutivo, la UANL envió un mensaje de autoridad al ocupar los tres cajones del podio en el salto triple varonil, logrando el 1-2-3 con Alan Benavides (oro), Ethan de Jesús Moreno (plata) y Luis Ángel Rodríguez (bronce).

Reconocimiento al liderazgo deportivo

El trofeo de campeones fue recibido por José Alberto Pérez, Director de Deportes de la UANL, quien fue homenajeado por los propios atletas en un gesto de gratitud por el apoyo al programa deportivo. En un acto de fraternidad deportiva, Pérez García compartió el podio con Gabriela Santos Cruz, egresada y exmedallista de la UANL, quien actualmente coordina el área deportiva de la UAEMex, sede del evento.

Cuadro de medallas (cierre de competencia)

Categoría Atletas Destacados Facultad Marca/Logro ORO André Gómez (Garrocha) FACPYA 4.60 m ORO Alan Benavides (Salto Triple) FOD 14.94 m (Bicampeón) ORO Katia Uribe (Heptatlón) FOD 5055 pts PLATA Mayran Cruz (400m vallas) POST FOD 1:00.11 PLATA Anabel Méndez (Salto Altura) FCB 1.61 m BRONCE Jesús Hernández (200m) FIME 21.61 s

Con este resultado, la UANL reafirma su posición como la potencia número uno del deporte universitario en México, consolidando un proceso que une el talento de sus facultades con una preparación de élite. ¡Felicidades, Tigres!