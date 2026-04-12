Tyson Fury vence a Arslanbek Makhmudov y reta a Anthony Joshua

Durante la pelea, Fury impuso condiciones con su jab de izquierda y manejó el ritmo frente a Makhmudov, quien intentó acortar distancia

Tyson Fury volvió al ring con triunfo por decisión unánime sobre Arslanbek Makhmudov y, al término del combate, encendió el ambiente al retar directamente a Anthony Joshua, quien presenció la pelea desde primera fila.

El británico completó 12 asaltos en el Tottenham Hotspur Stadium, en lo que marcó su regreso a la actividad tras un periodo fuera del cuadrilátero, mostrando control del combate pese a un inicio cauteloso.

Fury domina y se impone en las tarjetas

Durante la pelea, Fury impuso condiciones con su jab de izquierda y manejó el ritmo frente a Makhmudov, quien intentó acortar distancia sin lograr incomodar de forma consistente al excampeón.

En los episodios finales, el británico conectó con mayor frecuencia, incluyendo uppercuts al entrar en corto, lo que terminó por inclinar claramente la balanza a su favor.

Los jueces reflejaron esa superioridad en las tarjetas, con puntuaciones de 120-108 en dos ocasiones y 119-109 en la restante, confirmando una victoria sin discusión para Fury.

Lanza desafío directo a Joshua

Tras el combate, Fury tomó el micrófono y dirigió su atención hacia Anthony Joshua, quien se encontraba a pie de ring observando la pelea.

“Démosles a los aficionados lo que quieren”, expresó el peleador británico, antes de cuestionar directamente a su compatriota sobre la posibilidad de enfrentarse.

Joshua respondió desde su lugar con declaraciones que elevaron la tensión, aunque sin confirmar de inmediato el combate, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo.

Más tarde, el excampeón mundial señaló que los contratos podrían enviarse pronto, lo que alimenta la expectativa sobre un eventual enfrentamiento entre ambos.

Una pelea de alto impacto para el boxeo británico

Un combate entre Fury y Joshua ha sido considerado durante años como uno de los duelos más esperados en la división de los pesos pesados, con potencial para convertirse en uno de los eventos más relevantes en la historia del boxeo en Reino Unido.

Ambos pugilistas han dominado la escena en distintos momentos, por lo que un enfrentamiento directo representaría un choque de alto perfil tanto a nivel deportivo como comercial.

Contexto del regreso de Fury

El regreso de Fury se produce después de su retiro, anunciado tras sufrir derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk en 2024, las únicas caídas de su carrera profesional.

A sus 37 años, el británico busca reinsertarse en la élite de la categoría y volver a disputar combates de alto nivel.

Antes de subir al ring, Fury rindió homenaje al exboxeador Ricky Hatton, con un mensaje en su vestimenta que recordó al campeón británico fallecido el año pasado.

Por su parte, Joshua, de 36 años, atraviesa un momento personal complejo tras la pérdida de dos personas cercanas en un accidente, situación que reconoció mientras analiza su próximo paso en el ring.

Con ambos nombres nuevamente en el radar, el posible enfrentamiento entre Fury y Joshua se perfila como uno de los eventos más esperados en el calendario del boxeo internacional.