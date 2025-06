 Tyrese Haliburton tiene roto el tendón de Aquiles derecho

Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers, sufrió una rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha el domingo en el séptimo partido de las Finales de la NBA frente a los Oklahoma City Thunder, informó este lunes la cadena ESPN.

Los Thunder conquistaron el anillo tras vencer a los Pacers por 103-91 en el séptimo encuentro de las Finales.

La lesión de Haliburton en el primer cuarto, que muy probablemente le deje fuera de las canchas la próxima temporada o al menos gran parte de ella, fue el final más cruel posible para la fascinante historia de estos Pacers expertos en remontadas imposibles y que desafiaron todos pronósticos hasta plantarse a solo un triunfo del primer anillo de su historia.

Pretty unbelievable that you play your whole life, you battle all season, you make all the clutch plays… and you get injured in Game fucking 7 of the NBA Finals after all that… if you don’t feel for Tyrese Haliburton you don’t have a beating heart

