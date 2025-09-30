Tyreek Hill sufre grave lesión que amarga la victoria de Miami

Pese a que terminó con el pie destruido, Hill dejó el terreno de juego sonriendo y agradeciendo a los aficionados por los aplausos

La gravísima lesión sufrida por Tyreek Hill, quien abandonó el terreno de juego en camilla tras torcerse la pierna izquierda, amargó este lunes la victoria de los Miami Dolphins sobre los New York Jets (27-21).

Hill, receptor abierto que firmó en 2022 un contrato de tres años y 90 millones de dólares con los Dolphins, se lesionó en el tercer período, cuando su pierna izquierda se dobló de forma innatural tras recibir un pase.

El ex de los Kansas City Chiefs quedó tendido al suelo con su pierna torcida y necesitó salir del campo en camilla.

Pese a la gravedad de la lesión, Hill dejó el terreno de juego sonriendo y agradeciendo a los aficionados por los aplausos.

HARD TO WATCH: Dolphins WR Tyreek Hill suffers gruesome leg injury during Monday Night Football



pic.twitter.com/tmt6Jqtm36 — Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2025

Los Dolphins recibían a los Jets en un cruce entre dos franquicias que arrancaron el año con tres derrotas de tres.

Miami triunfó por 27-21 y ganó en casa a los Jets por décima vez consecutiva.

El 'quarterback' Tua Tagovailoa lanzó para 177 yardas (17 de 25 en pases), con dos pases de anotación, ambos para Darren Waller.

En los Jets, ek 'QB' Justin Field acabó con 226 yardas lanzadas, con un pase de anotación y un 'touchdown' a la carrera.