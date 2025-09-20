Tyreek Hill dice que Dolphins está listo para remontar

Tyreek Hill confía en que los Dolphins pueden remontar tras iniciar la temporada 2025 de la NFL con tres derrotas consecutivas

Tyreek Hill, receptor estelar de los Miami Dolphins, afirmó que su equipo está en posición para remontar el inicio de tres derrotas consecutivas con las que arrancaron la temporada 2025 de la NFL.

"Estamos en una excelente posición para darle la vuelta a todo. Las cosas no siempre van a salir como quieres; la clave está en cómo quieres ser recordado. ¿Quieres ser el equipo con un récord de 0-3 que simplemente tiró la toalla y dijo que se acabó o vamos a ser el equipo que empezó 0-3 y encontró la manera de darle la vuelta al llegar al cuarto partido?", subrayó el receptor.

Hill se mostró optimista luego de la actuación que dieron los Dolphins el pasado jueves a pesar de caer 31-21 en su visita a los Buffalo Bills, uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl por la Conferencia Americana, que se pensaba apalearía a Miami y en lugar de eso sufrió para definir el juego hasta el último cuarto.

Tyreek, quien fue campeón en el Super Bowl LIV con los Kansas City Chiefs, aseguró que los Dolphins dieron un salto de calidad en todas las líneas en el juego contra Bills por lo que ahora están en una línea que solo puede ser ascendente.

"Todo es positivo ahora mismo porque con un récord de 0-3 tenemos que ganar ya. Debemos encontrar la forma cuanto antes de hacerlo y creo que este es un buen comienzo. Siento que hicimos algo que muchos no esperaban: jugar un partido reñido en Buffalo, contra los Bills, así que vamos por buen camino", explicó.

Los Miami Dolphins perdieron en su debut en la temporada 33-8 ante los Indianapolis Colts; en la semana dos cayeron 33-27 ante los New England Patriots y en la semana tres fueron derrotados por los Bills.

En esos tres partidos Hill acumula 15 recepciones para 198 yardas y una anotación.

El receptor se ha visto envuelto en la polémica porque al final de la campaña pasada, luego de que el equipo quedó fuera de los playoffs, solicitó ser cambiado, algo que no se concretó.

Sus dichos no fueron tomados de la mejor manera por sus compañeros y para el inicio de esta campaña quedó fuera del grupo de capitanes de los Dolphins.