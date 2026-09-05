'Turco' Mohamed trae 'paternidad' con Rayados en eliminatorias

Desde que Antonio Mohamed es entrenador en el país, se midió cinco veces al Monterrey en instancias definitorias; casualmente, siempre que ganó fue campeón

Este domingo se celebrará la Final de la Leagues Cup, donde se enfrentarán Toluca y Rayados en Houston, Texas. Un encuentro que marca el regreso de los regios a un partido definitorio tras un par de años de ausencia.

Sin embargo, enfrente tendrán al "Turco" Mohamed, un viejo y querido conocido de la institución, quien, curiosamente, tiene un gran historial positivo cuando se mide al que él mismo reconoce como el club de sus amores en México.

Desde que Antonio Mohamed es entrenador en el país, se midió cinco veces al Monterrey en instancias definitorias, de las cuales salió victorioso en cuatro ocasiones y perdió solo una.

La única derrota del argentino ante Rayados fue justo en su primer cruce, en los Cuartos de Final del Clausura 2012, cuando al frente de unos inexpertos Xolos de Tijuana, los entonces dirigidos por Víctor Manuel Vucetich le pegaron 4-3 en el global a los fronterizos.

Su revancha no tardó en llegar, pues al torneo siguiente se volvieron a enfrentar en Cuartos de Final, esta vez con "La Jauría" pasando gracias a un global de 2-1. En este torneo, Tijuana alzó su único título hasta la fecha.

Pasó el tiempo, dos años para ser precisos, y Rayados volvió a toparse con el "Turco", esta vez al frente del América, que contaba con uno de los mejores, si no es que el mejor, plantel de la Liga MX. Por ello, no sorprendió que en las Semifinales del Apertura 2014 las "Águilas" se llevaran el pase a la Final, donde vencieron a Tigres.

Pasaron 11 años para que ambos volvieran a enfrentarse en fase final, esta vez en los Cuartos de Final del Clausura 2025, pero ahora con Mohamed dirigiendo a Toluca, que con el 4-4 global se llevó el pase a la siguiente ronda por su mejor posición en la tabla.

El último antecedente fue en el Apertura 2025, donde nuevamente con Toluca, Mohamed volvió a echar a Rayados gracias a que el empate 3-3 global lo mandó a la Final por mejor lugar en la tabla.

Esta será la primera vez en la que ambos se enfrenten en una Final, por lo que la expectativa del choque con el Monterrey de Matías Almeyda promete mucho.