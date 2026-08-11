Trump respalda a Infantino y lanza advertencia

El presidente de EUA defendió al titular del organismo y aseguró que reemplazarlo pondría en riesgo el éxito y la rentabilidad alcanzados por el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ante las crecientes presiones de distintas confederaciones que cuestionan su gestión y promueven su salida del organismo rector del futbol mundial.

A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump advirtió que la FIFA cometería un “error terrible” si considera reemplazar a Infantino, a quien calificó como un dirigente “fantástico”.

El mandatario estadounidense destacó el desempeño de Infantino al frente de la organización y aseguró que el reciente Mundial alcanzó niveles históricos de éxito y rentabilidad.

“Acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa de la historia”, señaló Trump, al tiempo que sostuvo que el torneo generó ganancias muy superiores a las de ediciones anteriores.

El presidente de Estados Unidos fue más allá y advirtió que, en caso de que Infantino deje el cargo, la FIFA difícilmente volvería a alcanzar los mismos resultados económicos y deportivos.

“Superó cuatro veces a cualquiera de las anteriores. Si él se marcha, el torneo nunca volverá a alcanzar tal nivel de éxito o rentabilidad”, afirmó.

Las declaraciones de Trump ocurren en medio de una creciente tensión al interior de la FIFA. Confederaciones como UEFA, Concacaf y la AFC han expresado su inconformidad con la gestión de Infantino y han cuestionado algunas de las decisiones tomadas por la administración del organismo.

La controversia se intensificó tras conocerse el fallido intento de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba concentrar beneficios comerciales mediante un esquema con participación de fondos privados.

En este contexto, el respaldo público de Trump representa un espaldarazo para Infantino, quien enfrenta una de las etapas de mayor presión desde que asumió la presidencia de la FIFA.