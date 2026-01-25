Trump no irá al Super Bowl y critica a Bad Bunny y Green Day

El presidente aseguró que no asistirá al Super Bowl por la distancia y dijo estar en contra de los artistas del show, a quienes acusó de 'sembrar odio'

Durante el año que ha estado en el cargo de presidente, Donald Trump ha asistido a varios partidos de NFL, siendo el primer mandatario estadounidense en asistir a un Super Bowl desde 1978, en el partido donde los Philadelphia Eagles vencieron 40-22 a los Kansas City Chiefs en el "juego grande" de 2025. Sin embargo, este año no estará presente en el juego por el Vince Lombardi en Santa Clara, California.

La noticia de su ausencia se dio a conocer en una entrevista publicada este sábado, en donde aseguró que no asistirá y está "en contra" de los artistas para el show de apertura y medio tiempo del partido.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. "Terrible", dijo Trump en la entrevista.

Pese a esta declaración, el presidente republicano dijo que los músicos —críticos del presidente— no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero, sino que la distancia entre Washington y California era el verdadero motivo por el cual no estará presente en el "superdomingo".

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", dijo Trump, quien anotó que iría si "estuviera un poco más cerca".

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.

Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.