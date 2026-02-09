Trump critica a olímpicos que rechazan políticas de EUA en Milán

Los atletas estadounidenses enfrentan críticas y amenazas por expresar desacuerdo con medidas migratorias y derechos civiles, mientras compiten en Italia

El presidente de EUA, Donald Trump, criticó el domingo a atletas olímpicos estadounidenses que se pronunciaron en contra de las políticas de su administración durante los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, llamando a uno de ellos “un verdadero perdedor” y sugiriendo que quizás debería haberse quedado en casa. La declaración se convirtió en el ejemplo más reciente de las reacciones negativas que han generado los comentarios de los deportistas en redes sociales y medios de comunicación.

Atletas expresan su postura frente a políticas de EUA

El viernes, reporteros preguntaron a atletas estadounidenses cómo se sentían representando al país mientras la administración Trump intensifica medidas contra la inmigración. El esquiador de estilo libre Hunter Hess expresó que tiene emociones encontradas porque no está de acuerdo con la situación actual, aunque está en Milán compitiendo en nombre de todos quienes lo apoyaron para llegar a los Juegos.

“Si se compagina con mis valores morales, siento que lo estoy representando. Sólo porque llevo la bandera no significa que represento todo lo que está sucediendo en Estados Unidos”, indicó Hess.

Otro atleta, el esquiador de estilo libre Chris Lillis, señaló que está “desconsolado” por las acciones de ICE y la administración estadounidense.

“Creo que, como país, necesitamos enfocarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de que estamos tratando a nuestros ciudadanos tan bien como a cualquiera, con amor y respeto. Espero que cuando la gente vea a los atletas competir en los Juegos Olímpicos, se den cuenta de que esa es la América que estamos tratando de representar”, comentó.

La patinadora artística Amber Glenn también compartió sus preocupaciones sobre los desafíos que ha enfrentado la comunidad LGBTQ+ durante la administración Trump. Tras recibir una gran cantidad de mensajes de odio y amenazas por expresar su opinión, Glenn anunció que limitará su actividad en redes sociales por su bienestar personal.

Reacciones de figuras públicas y redes sociales

Entre quienes criticaron a los atletas se encuentra el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul, quien escribió en X: “De parte de todos los verdaderos estadounidenses, si no quieres representar a este país, vete a vivir a otro lugar”. Paul fue fotografiado poco después junto al vicepresidente estadounidense JD Vance en un partido de hockey femenino en Milán. Además, figuras conservadoras como el exquarterback Brett Favre, el actor Rob Schneider y el representante Byron Donalds también se sumaron a las críticas en redes sociales.

Trump reiteró sus críticas al día siguiente a través de Truth Social, calificando a Hess como “un verdadero perdedor” y cuestionando su lugar en el equipo olímpico.

“Si ese es el caso, no debería haber intentado formar parte del equipo, y es una pena que esté en él”, agregó.

USOPC responde ante amenazas y acoso

El Comité Olímpico y Paralímpico de EUA (USOPC) emitió un comunicado reconociendo la creciente cantidad de mensajes abusivos y amenazantes hacia los atletas. La organización aseguró estar trabajando para eliminar contenido dañino y reportar amenazas creíbles a las autoridades. “El USOPC apoya firmemente a los atletas del equipo de Estados Unidos y sigue comprometido con su bienestar y seguridad, tanto dentro como fuera del campo de juego”, indicaron.

Protestas contra ICE en Italia

En Milán, se realizaron varias manifestaciones en contra del despliegue local de agentes de ICE. Aunque se aclaró que se trataba de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, completamente separada de la unidad que aplica la inmigración en EUA, miles de personas participaron en las protestas. Algunos enfrentamientos con la policía resultaron en el uso de gases lacrimógenos y un cañón de agua.

Durante la ceremonia de apertura, los atletas estadounidenses fueron aplaudidos, pero se escucharon abucheos cuando se mostraron imágenes del vicepresidente JD Vance y su esposa Usha Vance en la tribuna, ondeando banderas estadounidenses.