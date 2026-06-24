Trump asistirá a la final del Mundial y entregará el trofeo

Donald Trump estará en la final del Mundial 2026 y participará en la premiación junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva York/Nueva Jersey, donde además participará en la ceremonia de premiación junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El propio Infantino confirmó la presencia del mandatario durante una entrevista televisiva, en la que detalló que ambos compartirán palco durante el partido y encabezarán la entrega del trofeo al equipo campeón.

“Estaremos juntos con el presidente, disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, declaró el dirigente del organismo rector del fútbol mundial.

Presencia en un torneo histórico

Aunque Trump no ha asistido hasta ahora a encuentros del torneo, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, sí tuvo participación en la final del Mundial de Clubes del año pasado, también celebrada en el mismo estadio.

En aquella ocasión, el mandatario entregó el trofeo al club inglés Chelsea, tras su victoria sobre el Paris Saint-Germain. Su presencia generó reacciones divididas entre los aficionados, incluyendo abucheos durante la ceremonia.

Relación cercana con la FIFA

La relación entre Trump y Gianni Infantino se ha fortalecido en los últimos años.

El dirigente de la FIFA ha visitado en diversas ocasiones la Casa Blanca y ha calificado al presidente estadounidense como un “amigo cercano”.

En diciembre pasado, durante el sorteo del Mundial realizado en Washington, Infantino entregó a Trump el denominado Premio de la Paz de la FIFA, reconocimiento que, según el organismo, responde a sus esfuerzos diplomáticos en distintos escenarios internacionales.

La final del Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos más relevantes del año, y contará con la presencia de líderes políticos y figuras del deporte a nivel global.