Tropieza Tigres en casa: sufre derrota ante Cruz Azul

Pese a jugar en su estadio, el conjunto regio cae 3-2 ante la escuadra cementera en el Universitario durante la penúltima jornada.

En juego pasado por agua, Tigres perdió esta noche 3-2 ante Cruz Azul en el estadio Universitario en juego de la fecha 16 de la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El tropiezo no les afecta a los auriazules, ya que estaban eliminados de la lucha por llegar a la liguilla del actual certamen de la Primera División del futbol mexicano.

La victoria le permite a la máquina colocarse momentáneamente en el superlíderato general del pelotón, ya con boleto para la fiesta grande del futbol mexicano.

El último partido de los celestes será de visita ante Chivas dentro de 15 días.

Tigres cerrará el certamen el próximo sábado 21 de este mes de noviembre a las 21:00 horas al recibir al América en el estadio Universitario en duelo de trámite para los felinos, no así para las águilas, que luchan por el primer lugar de la tabla general.

En el juego de hoy, Cruz Azul tomó la ventaja al minuto 24, con gol de Nicolás Ibáñez, exelemento de Tigres.

Los de San Nicolás emparejaron el juego al minuto 39 con gol de Juan Brunetta.

Los capitalinos se fueron de nuevo arriba con diana de Andrés Montaño al minuto 51 de penalti, pero el Memote Martínez emparejó los cartones 2-2 para la U con tanto al minuto 65.

Sin embargo, Carlos Rodolfo Rotondi selló la victoria de los cementeros con gol al minuto 78.