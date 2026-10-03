Triunfan Tigres Femenil frente a Pumas Femenil

El conjunto regiomontano se impuso tres a uno con anotaciones de sus jugadoras destacadas en la jornada diez del torneo oficial.

Las Amazonas consiguieron un importante triunfo como visitantes tras derrotar 3-1 a Pumas Femenil en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

El conjunto regiomontano tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Aunque al minuto 8 Jimena López mandó un remate de cabeza al larguero, la presión dio frutos rápidamente. Al minuto 17, Mariza abrió el marcador para Tigres con un remate de cabeza que puso el 1-0. Cerca del final del primer tiempo, al minuto 42, Maricarmen Reyes amplió la ventaja con un zurdazo para el 2-0.

Para la parte complementaria, Tigres consolidó su dominio al minuto 53 cuando Diana Ordóñez convirtió desde el punto penal para firmar el 3-0. La situación se complicó aún más para las locales al minuto 63 con la expulsión de la jugadora Pereira.

En el cierre del encuentro, Pumas logró descontar al 90+8' para dejar el marcador final 3-1. Con este resultado, Tigres Femenil asegura los tres puntos en calidad de visitante y regresa a casa con la victoria.