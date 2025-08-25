Triunfa Auténticos Tigres Juvenil al inicio de temporada

Los Auténticos Tigres Juvenil iniciaron su pretemporada con una contundente victoria de 55-7 frente a los Cimarrones de Querétaro

Los Auténticos Tigres Juvenil iniciaron su pretemporada con una contundente victoria de 55-7 frente a los Cimarrones de Querétaro, en un duelo que dejó claro el rumbo a sus compromisos en Texas.

Desde la primera serie ofensiva, Tigres dejó clara su intención: Juan Carlos Ramos abrió el marcador con un acarreo de 3 yardas, seguido del punto extra por parte de Iker Santiago Hernández, para el 7-0. Minutos después, tras recuperar un balón suelto en la yarda 20 rival, Jonathan Azael de la Rosa sumó el segundo touchdown, aunque sin lograr el punto extra, dejando el marcador 13-0.

Sin embargo, Cimarrones respondió con una gran jugada de Diego Pérez, quien recorrió 43 yardas para acercar a su equipo 13-7, con punto extra de Alan Ramos.

Lejos de perder el ritmo, Tigres continuó con su ofensiva arrolladora. El novato Rogelio Cobas conectó un pase de 19 yardas con Pedro Galván, seguido de una conversión de dos puntos, para ampliar la ventaja 21-7. Más adelante, Cobas volvió a lucirse con un envío de 5 yardas a Enrique Goico, sumado al extra de Hernández, que puso el marcador 28-7.

Antes del descanso, Jonathan de la Rosa demostró su explosividad con una escapada de 43 yardas, llevando la ventaja al medio tiempo a 35-7.

Durante la segunda mitad, el entrenador Juan Carlos García rotó a sus quarterbacks y gran parte del roster, sin que eso afectara el ritmo ofensivo del equipo. En el tercer cuarto, Ángel Vázquez sumó otro touchdown por tierra con un acarreo de 7 yardas (41-7), seguido por una anotación de Fernando Nieto, quien cruzó la línea de gol desde cinco yardas (48-7).

El broche de oro llegó en los minutos finales, cuando Diego Ramírez conectó un pase de 10 yardas con Pedro Antonio Galván Flores, dejando el marcador final en un aplastante 55-7.

Con esta victoria, los Tigres Juvenil envían un mensaje claro de su nivel competitivo de cara a sus compromisos internacionales.

El próximo 29 de agosto, el equipo viajará a Texas, donde disputará el primero de cuatro juegos como parte de su gira de pretemporada.