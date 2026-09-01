Trevor Story define remontada de los Red Sox ante Seattle

Por su parte, la derrota correspondió a Cooper Criswell, quien permitió el batazo definitivo de Story en la décima entrada y dejar la pizarra 9-8

Trevor Story impulsó la carrera de la victoria con un sencillo con las bases llenas en la décima entrada y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer 9-8 a los Marineros de Seattle la noche del lunes.

La jugada decisiva llegó después de que Seattle otorgó boletos intencionales a los dos bateadores anteriores. Nick Sogard tocó de sacrificio y, posteriormente, los Marineros dieron base por bolas a los dos siguientes bateadores, antes de que Story conectara un lanzamiento con cuenta llena de Cooper Criswell (2-2) hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central.

El cubano Aroldis Chapman (3-4) lanzó una décima entrada sin permitir carreras para mantener con vida a Boston hasta el desenlace.

Randy Arozarena destaca en la ofensiva de Seattle

El cubano-mexicano Randy Arozarena tuvo una destacada actuación ofensiva para los Marineros al conectar cuatro imparables, incluido un cuadrangular por encima del Monstruo Verde, además de remolcar cuatro carreras y anotar tres veces.

El jonrón de Arozarena, estimado en 402 pies, recortó la diferencia a 3-2 en la tercera entrada. Posteriormente, el jardinero conectó un sencillo productor que empató la pizarra.

Abajo 5-3 en la sexta entrada, Arozarena volvió a responder con un sencillo de dos carreras que igualó nuevamente el encuentro. Sin embargo, un doble de dos carreras de Dominic Canzone le devolvió la ventaja a Seattle.

Los Marineros llegaron al encuentro con una racha de cinco derrotas consecutivas, mientras que Boston buscaba recuperarse de un complicado fin de semana en el que perdió tres de cuatro juegos ante los Yankees.

Boston empata el juego en la novena entrada

Los Medias Rojas lograron igualar el marcador ante el mexicano Andrés Muñoz en la novena entrada. Roman Anthony abrió el episodio con un triple después de que el jardinero central dominicano Julio Rodríguez intentara realizar una atrapada deslizándose, pero la pelota botó y se le pasó.

Anthony terminó anotando con un elevado de Ceddanne Rafaela al jardín izquierdo para colocar el marcador 8-8 y enviar el encuentro a entradas extras.

Anteriormente, Boston había tomado ventaja de 5-3 gracias a un sencillo de dos carreras de Rafaela.

Los Medias Rojas sellan la remontada

Además de la producción de Story, Jarren Durán conectó un jonrón de dos carreras y Mickey Gasper añadió otro cuadrangular solitario para la ofensiva de Boston.

El abridor de los Medias Rojas, Payton Tolle, permitió cuatro carreras en 5 2/3 entradas. Por su parte, la derrota correspondió a Cooper Criswell, quien permitió el batazo definitivo de Story en la décima entrada.