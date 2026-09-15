Trevor Bauer jugará con las Estrellas Orientales de la Lidom

El lanzador estadounidense, de 35 años, ocupará una plaza de jugador importado y está proyectado para desempeñarse como uno de los principales abridores

Trevor Bauer llevará su experiencia y condición de ganador del Premio Cy Young a las Estrellas Orientales, equipo con el que participará en la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

El lanzador estadounidense, de 35 años, ocupará una plaza de jugador importado y está proyectado para desempeñarse como uno de los principales abridores del conjunto de San Pedro de Macorís.

Su contratación también amplía una historia particular dentro de la organización: Bauer será el sexto pitcher ganador del Cy Young que viste el uniforme de las Estrellas, aunque llegará en circunstancias diferentes a las de sus cinco antecesores.

Bauer se suma a una lista histórica de las Estrellas

El primer ganador del prestigioso reconocimiento que jugó para el club fue el cubano Mike Cuéllar, integrante del equipo durante la temporada 1967-1968 y ganador del Cy Young de la Liga Americana en 1969.

Posteriormente, se incorporó Rollie Fingers en la campaña 1970-1971, una década antes de conquistar el premio en la Liga Americana.

La lista continuó con LaMarr Hoyt, ganador en 1983; Steve Bedrosian, reconocido en la Liga Nacional en 1987, y Mark Davis, quien obtuvo el galardón del Viejo Circuito en 1989.

Los cinco lanzadores jugaron con las Estrellas antes de recibir el máximo reconocimiento individual otorgado a un pitcher en las Grandes Ligas. Bauer será el primero que llegará al equipo después de haber conquistado el Cy Young.

El derecho obtuvo el premio de la Liga Nacional en 2020 con los Rojos de Cincinnati, temporada en la que encabezó el circuito con una efectividad de 1.73. Un año después lanzó para los Dodgers de Los Ángeles y dejó promedio de carreras limpias de 2.59.

Experiencia reciente en Japón, México y Estados Unidos

Tras su última aparición en Grandes Ligas durante 2021, Bauer continuó su trayectoria en diferentes circuitos internacionales. Con los Yokohama DeNA BayStars de Japón terminó la temporada 2023 con marca de 10-4, efectividad de 2.76 y 130 ponches en 19 presentaciones.

Durante su paso por la Liga Mexicana fue campeón con los Diablos Rojos del México y recibió el reconocimiento como Lanzador del Año en 2024.

En dos campañas acumuló 116 entradas, efectividad de 3.03, 151 ponches, 27 bases por bolas y WHIP de 1.08.

En 2026 regresó al béisbol profesional de Estados Unidos con los Long Island Ducks, dentro de la Liga del Atlántico. En siete aperturas consiguió récord de 5-1 y efectividad de 2.36, además de lanzar un juego sin hit ni carrera de siete entradas durante su segunda presentación.

Después volvió a los Diablos Rojos, con quienes registró marca de 4-1 y efectividad de 4.41 en seis apariciones antes de alcanzar el acuerdo para jugar durante el invierno en República Dominicana.

“En Bauer hemos adquirido a un lanzador cabecera de rotación, con una gran experiencia y calidad probada en todos los escenarios en los cuales ha actuado”, manifestó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.

Estrellas fortalecen su rotación para la nueva temporada

Bauer se integrará a un cuerpo de abridores en el que también figuran Oscar de la Cruz, Enny Romero y Esmil Rogers. De la Cruz y Romero terminaron primero y segundo, respectivamente, en ponches durante la pasada campaña, con 54 y 40, mientras que Rogers ocupó el segundo lugar en victorias, con cuatro.

El estadounidense aseguró que eligió el béisbol dominicano por la pasión con la que se vive este deporte y expresó su intención de competir por el campeonato para buscar un lugar en la Serie del Caribe.

Con su incorporación, las Estrellas suman cinco jugadores importados anunciados para el próximo torneo. El club también contrató al jardinero Ismael Munguía, al relevista Patrick Weigel, al inicialista y antesalista Josh Lester y al jardinero Harold Ramírez.

La temporada comenzará el 16 de octubre, aunque el equipo todavía no ha informado cuándo se producirá el debut de Bauer ni cuántas aperturas realizará durante la campaña.