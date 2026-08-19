Trepy mejora su función respiratoria, pero sigue en coma inducido

Trepy, delantero del Cagliari, mejora su función respiratoria tras casi ahogarse en una piscina, pero continúa en coma inducido y con pronóstico reservado.

El futbolista Yael Trepy, delantero del Cagliari, ingresado en un hospital de Italia en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina, presenta una mejoría de la función respiratoria, aunque su pronóstico es reservado, según informó este martes el club.

"Trepy, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias del SS. Annunziata, continúa bajo sedación farmacológica y con ventilación artificial mediante intubación de las vías respiratorias, con una mejoría de la función respiratoria respecto a la grave insuficiencia detectada en el momento del ingreso", dice el parte médico publicado por el equipo.

El jugador francés, de 20 años, se encontraba de vacaciones en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, cuando, por causas aún por determinar, acabó en la parte más profunda de una piscina y no pudo mantenerse a flote, por lo que fue rescatado por los servicios de emergencia, que procedieron a intubarlo en el lugar.

Según los servicios médicos, Trepy no tiene fiebre, continúa con tratamiento antibiótico y si la mejoría respiratoria se consolida durante el día de hoy, está previsto una reducción progresiva de la sedación, con una nueva evaluación de la respuesta clínica del deportista.

Una tomografía del tórax reveló tras el accidente una importante acumulación de líquido en los pulmones, por lo que los médicos lo mantienen en coma inducido y bajo vigilancia constante.