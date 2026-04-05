Tras exitoso repechaje, Nuevo León se declara listo para junio

Nuevo León se declaró listo para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego del exitoso ensayo que representó el reciente repechaje disputado en Monterrey

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El estado de Nuevo León se declaró listo para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego del exitoso ensayo que representó el reciente repechaje disputado en Monterrey, donde se vivió un ambiente festivo y una alta asistencia de aficionados.

De acuerdo con la FIFA, las condiciones observadas durante estos encuentros reflejan que la entidad está preparada para albergar partidos del torneo a partir de junio de 2026.

El duelo que definió el último boleto mundialista, disputado en el Estadio Monterrey, registró una gran entrada y una atmósfera que anticipa lo que se vivirá durante la justa internacional.

Fiesta tras clasificación de Irak

La clasificación de Irak, que venció a Bolivia para quedarse con el último boleto al Mundial, desató celebraciones tanto en el estadio como en un hotel de San Pedro Garza García, donde el equipo fue recibido entre festejos.

Este ambiente, marcado por la pasión de los aficionados, fue visto como un adelanto de la fiesta que se espera durante la Copa del Mundo.

El combinado iraquí logró su pase al Mundial tras vencer a Bolivia en un partido disputado en el Estadio Monterrey.

Con este resultado, Irak quedó ubicado en el Grupo I, donde enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.

El encuentro marcó el cierre de una extensa fase clasificatoria que se desarrolló durante 937 días y acumuló un total de 899 partidos en todo el mundo.

Previo a la definición en México, Europa completó sus plazas restantes con la clasificación de República Checa, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Suecia. En territorio mexicano, también destacó el pase de la República Democrática del Congo, que aseguró su lugar tras vencer a Jamaica.

Nuevo León, listo para el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos, a disputarse del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

En total, Monterrey y Guadalajara reunieron a más de 163 mil aficionados durante los partidos de repechaje, lo que sirvió como prueba operativa para logística, movilidad, seguridad y organización.

Se espera que más de seis millones de aficionados asistan a los estadios, mientras que cerca de seis mil millones de personas seguirán el torneo a nivel global.