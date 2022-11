Tras amenaza a Messi, Agüero y Fábregas responden al Canelo

'Qué le pida a Dios que no me lo encuentre', amenazó el boxeador 'Canelo' Álvarez a Messi por supuestamente patear y pisar una playera de la Selección Mexicana

Por: Luz Camacho

Noviembre 28, 2022, 9:57

Luego de que el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez amenazara a Lionel Messi a través de Twitter, sus excompañeros Sergio 'Kun' Agüero y Cesc Fabregas no dudaron en salir en defensa de 'La Pulga'.



Cabe recordar que a través de redes sociales circuló un video donde se le ve a Lionel Messi y a sus compañeros argentinos celebrado con cánticos la victoria por 2-0 sobre México en la Copa del Mundo, pero al momento que el futbolista del París Saint Germain se sienta para quitarse los tachones, patea levemente una playera del conjunto tricolor que estaba en el suelo.

Acá se ve claramente como Messi estira la pierna para sacarse el calzado y toca sin querer la casaca Mexicana. Por lo visto todavía hay gente que no sabe lo educado y respetuoso que es Lionel. Antes de hacer quilombos deberían conocerlo mejor y fijarse bien. pic.twitter.com/oNpJAWlxjF — Seba (@ElCastigadorOk) November 28, 2022





Dicha acción provocó el enojo e indignación de algunos mexicanos, incluido el ‘Canelo’ Álvarez, quien dijo que Messi tiene que respetar a México.



TE PUEDE INTERESAR: México pierde contra Argentina y complica su clasificación











La reacción del ‘Canelo’ Álvarez provocó diversas reacciones. Una de las que destacó fue la del exjugador Sergio 'Kun' Agüero, amigo de Lionel Messi, quien justificó lo que pasó en el vestuario de la Selección Argentina.





Otro de los excompañeros de Messi que respondió al ‘Canelo’ Álvarez fue Cesc Fabregas, quien dio algunos detalles que suceden en los vestidores de los equipos tras enfrentar un partido.





TE PUEDE INTERESAR: 'Canelo' Álvarez manda mensaje a Messi tras polémico video



Aunque el Canelo no contestó a las publicaciones del ex jugador del Manchester City y la del volante del Calcio Como 1907 de la Serie B de Italia, uno de los argumentos del boxeador es que 'desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pende*** de que fue o no fue”.