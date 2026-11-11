Tras 12 años, ¿Habrá Liguilla sin equipos regios?

La última ocasión que la Sultana del Norte no estuvo presente en la Fiesta Grande fue en el Torneo Clausura 2014 de la Liga MX

El 2026 no ha sido un buen año para los equipos regiomontanos Tigres y Rayados, tan es así, qué por primera ocasión en doce años, existe la amplia posibilidad de que la Sultana del Norte se quede sin fiesta grande en el cierre del año.

La última vez que ambos equipos se perdieron la Liguilla del futbol mexicano, fue en el 2014, en el torneo Clausura. En esa ocasión, Monterrey acabo en el décimo puesto de la tabla con 23 puntos y Tigres en décimo cuarto con 21 unidades.

De hecho, Tigres cortó una racha en este torneo, la de meterse a la fiesta grande durante 23 torneos consecutivos, una seguidilla qué al momento, se mantiene como la más larga en la historia de los torneos cortos.

Monterrey por su parte, hasta el torneo pasado al igual que los felinos, perdió el pase a los juegos de eliminación, tras 17 certámenes de manera continua.

Recordar es volver a vivir

Con el equipo de los felinos sin posibilidades de meterse a las finales, y los albiazules en el borde de la eliminación, llegó el momento de considerar lo inminente, y es que después de 12 años, volverá a haber una liguilla sin equipos de nuestra ciudad.

En el año 2014, la vida era muy diferente a la actualidad, todavía no había llegado un francés a la ciudad, Gignac, ni se habían disputado finales regias de forma local o internacional.

Después de 12 años, los mayores cambios en el mundo han sido los siguientes: la pandemia de Covid-19 y el teletrabajo, la transición energética y su afectación en la movilidad, la evolución de la comunicación a través de las redes sociales y la revolución contemporánea de la inteligencia artificial.

Últimos partidos

Tigres en la Jornada 17 volverá a jugar en casa, reciben al equipo más campeón del país, el Club América. Este partido será el último duelo en casa durante este año 2026 para los de la UANL.

Monterrey, por su parte, tendrá dos oportunidades para intentar llegar al número mágico de 25 puntos, con el que prácticamente aseguraría su pase a los Cuartos de Final.

Este próximo sábado en la Fecha FIFA, disputarán su partido pendiente de la Jornada 7, ante Querétaro en la Corregidora y, en la última Jornada, irán a visitar al subcampeón de la Liga MX, los Pumas.

Rayados no se puede dar el lujo de perder ninguno de estos dos retos, ya que según las estadísticas necesitaría de cuando menos cuatro de los seis puntos disponibles para poder formar parte de la fiesta grande del futbol mexicano.