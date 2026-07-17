Tras 11 años, Tigres inicia la era post-Gignac

Este será el primer torneo en el que los felinos no contarán con su ahora máximo goleador histórico, cuyo futuro profesional sigue en duda

Este jueves comienza el Apertura 2026 de la Liga MX, torneo que será histórico para el Club Tigres, pues será el primero de la nueva era sin André-Pierre Gignac, quien no fue renovado por el club.

Con esto, se confirmó que el francés no volverá a vestir la camiseta de Tigres como profesional, marcando el final de la historia de uno de los jugadores más importantes en la historia de la institución; por ello, repasaremos su legado en el fútbol mexicano.

Este es el legado de Gignac

"Dedé" fue confirmado como fichaje felino en junio de 2015, en uno de los movimientos más mediáticos en la historia del balompié nacional, pues el francés llegó en plena forma física como uno de los máximos artilleros de la Ligue 1.

Su histórico debut fue el 15 de julio en la Copa Libertadores frente al Inter de Porto Alegre, que marcaría el inicio de una nueva era. Al siguiente encuentro llegó el primero de sus tantos, el cual valió para avanzar a la final del torneo más importante del continente.

El primer encuentro por la Liga MX fue el 9 de agosto por la jornada 3 del Apertura 2015 frente a Chivas, donde debutó con un gol en el empate 2-2.

Y como se dice comúnmente: el resto es historia. Durante su brillante etapa como jugador de Tigres, el "Bómboro" jugó 445 partidos, en los que marcó la impresionante cifra de 222 goles, cifra que lo pone como el máximo goleador en la historia del club y del fútbol regiomontano.

Claramente, un rendimiento monstruoso como este estuvo acompañado de títulos, destacando 5 Ligas, 1 Liga de Campeones de Concacaf, 2 Campeones Cup y 3 Campeón de Campeones.

Además, las distinciones individuales no se hicieron esperar, pues fue tricampeón de goleo en la Liga, una vez en la Concachampions y una más en el Mundial de Clubes. Incluso fue reconocido como el mejor jugador de México en la temporada 2015/16.

Futuro incierto

Con todos estos honores, es extraño que Tigres no haya emitido formalmente un mensaje para despedir a uno de sus íconos, cuyo futuro todavía es incierto, pues algunos manejan que podría tener un último baile, mientras que otros señalan que, con 40 años, quizá su mejor opción es ya el retiro de las canchas.

Tampoco se sabe si el francés se incorporará como parte de la directiva o incluso del cuerpo técnico de Guido Pizarro.