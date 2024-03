 Transmitirá Netflix pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

El polémico YouTuber y boxeador Jake Paul se enfrentará a la leyenda del boxeo, Mike Tyson, en un duelo que promete ser uno de los eventos más importantes del año.

El enfrentamiento se transmitirá en vivo el 20 de julio a través del gigante del streaming Netflix.

El anuncio, realizado el 7 de marzo a través de Twitter, incluyó un avance que mostraba a Jake Paul aterrizando en el techo de un helicóptero, donde lo esperaba Mike Tyson, con una mirada retadora.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6