¿Traerá magia? Orbelín Pineda será nuevo jugador de Rayados

Convencer al mediocampista no fue fácil, pues es uno de los jugadores más importantes de su equipo, por lo que Monterrey tuvo que pagar su cláusula de recisión

Con el debut de Rayados a la vuelta de la esquina, llegó otra buena noticia para la afición albiazul, pues Orbelín Pineda será jugador albiazul, cumpliendo así el deseo de la directiva de repatriar al mexicano.

El fichaje del "Maguito" fue buscado por la dirigencia regia desde hace más de dos años, cuando se buscó convencerlo para dejar Europa para vestirse de albiazul.

Un factor importante para concretar su llegada fue la presencia de Matías Almeyda en el banco de "La Pandilla", pues el "Pelado" ya dirigió al guerrerense en Chivas y el AEK de Atenas, donde alzaron títulos.

Convencer al mediocampista no fue fácil, pues es uno de los jugadores más importantes de su equipo, por lo que el Monterrey tuvo que pagar su cláusula de recisión, la cual asciende a los casi $8 millones de euros; además, firmaría contrato por cuatro años.

Así le fue a Orbelín en Europa

Su fichaje a Rayados será el regreso del mexicano, quien estuvo en el Viejo Continente por más de cuatro años, primero con el Celta de Vigo de España y posteriormente con el ya mencionado AEK.

En España, el formado en Querétaro jugó poco y nada, pues vio acción solamente en 7 partidos, en los que no marcó ni asistió. Afortunadamente para él, Matías Almeyda decidió llevarlo a Grecia cuando dirigió en Atenas y tuvo impacto inmediato.

Luego de un debut de ensueño en el que marcó y dio una asistencia, el mexicano se fue haciendo de un hueco y su rendimiento lo convirtió en figura, llegando a disputar 174 encuentros, en los que hizo 20 goles y 17 asistencias.

Orbelín dejó huella en el equipo, pues ganó dos Ligas y una Copa; además, vio acción en todos los torneos UEFA, desde Conference, hasta Champions League.

¿Qué le puede aportar a Rayados?

Viendo la falta de gol que tiene el club y la nula presencia de atacantes de renombre, es difícil pensar en que un mediocampista sea necesario; sin embargo, sabiendo que a Almeyda le gustan los equipos intensos, la presencia de Pineda será vital, pues se caracteriza por un amplio despliegue físico.

Además, tiene calidad para jugar como mediocentro acompañando a Óliver Torres o el "Corcho" Rodríguez; e incluso podría llegar a jugar por las bandas gracias a su velocidad.