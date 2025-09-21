Trade futbolera: Tigres vs Pumas y Rayados vs América

Sábado futbolero en Monterrey: Tigres visita a Pumas en CU por la tarde y Rayados recibe al América en el Gigante de Acero por la noche

Un sábado futbolero es el que se vivirá en estas tierras regias; por la tarde, los de la ‘U’ visitarán el Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas de la UNAM y ya en la noche los Rayados del Monterrey serán anfitriones de las Águilas del América en el ‘Gigante de acero’. Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri tendrán su enfrentamiento en punto de las 19:00 horas y los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán a las 9:00 de la noche.

Han pasado 3,569 días desde aquel enfrentamiento en el que los de la UANL levantaron la Copa en territorio ‘unamita’; en 27 confrontaciones en Torneos de Liga, Liguilla y Concacaf, solo han perdido tres duelos ante los capitalinos. Por su parte, tras su derrota en la primera jornada del presente Torneo, los del Monterrey llevan ya 2 meses y 7 días sin conocer la derrota; como dato adicional, los de Coapa solamente en un par de ocasiones se llevaron el triunfo desde que fue inaugurado el Estadio BBVA.

El rectángulo verde del Olímpico Universitario de la Ciudad de México se engalanará para recibir a unos Pumas que saltarán de blanco y unos Tigres que lo harán de azul, con arbitraje del capitalino Oscar Mejía García. Mientras que en el Estadio BBVA saltará como Juez Central el chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández para imponer orden en el Monterrey contra América, que saldrán a esta contienda con su tradicional uniforme.

TIGRES BUSCA RECUPERAR TERRENO

La historia marca que son 66 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de Pumas, donde han disputado duelos de Liga, Liguilla y Concachampions Leagues Cup. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 29 de sus enfrentamientos y en 16 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 112 veces y les propinaron 83 pepinillos.

Los 112 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac 17 veces; en otras cinco ocasiones fue Jürgen Damm y el argentino Lucas Lobos quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por Jesús Olalde y los argentinos Andrés Silvera y Walter Gaitán.

En sus últimos diez enfrentamientos oficiales, tanto de Liga como de Liguilla, jugados en El Pedregal, les favorecen a los norteños, ya que cargaron con el triunfo en cuatro partidos, en tres más dividieron puntos y los de la UNAM ganaron tres batallas. Para los capitalinos, la última victoria la consiguieron en su territorio en el enfrentamiento disputado en la jornada 6 del Apertura 2023, cuando triunfaron 2-1 ante los ‘incomparables’.

QUE SIGA LA ‘PANDI RACHA’

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga MX, en donde Rayados y América han tenido enfrentamientos de Liga, Liguilla y de Fase Final de Copa, se contabilizan 73 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos. Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 22 episodios y en 20 más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 86 ocasiones y recibieron 102 tantos.

Esos 86 gritos de gol fueron provocados por el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori en diez ocasiones; seguido por el regiomontano Aldo de Nigris con cinco anotaciones, cierra la lista el chileno Humberto Suazo, quien cuatro veces perforó la meta de los ‘aguiluchos’.

El ‘Gigante de acero’ le sienta bien a los de la ‘Pandilla’ cuando reciben al cuadro capitalino, ya que en sus últimas diez batallas se llevaron el triunfo en siete de ellas y dividieron puntos en una sola ocasión.