Trabajadores en LA aprueban huelga a días del Mundial 2026

El conflicto se ha prolongado por más de un año y tomó mayor relevancia por la cercanía del Mundial, debido a que el estadio recibirá encuentros

Cerca de 2,000 trabajadores encargados de servicios de alimentos y atención en el SoFi Stadium de Los Ángeles aprobaron una autorización de huelga a una semana del arranque del Mundial 2026, lo que aumenta la presión sobre las negociaciones laborales antes del primer partido del torneo en territorio estadounidense.

La votación fue respaldada por el 96% de los empleados sindicalizados, quienes forman parte de Unite Here Local 11 y llevan más de un año sin contrato vigente.

La medida no implica que el paro comience de inmediato, pero sí permite al sindicato convocarlo si no se alcanza un acuerdo con la empresa responsable de los servicios dentro del inmueble.

Trabajadores exigen mejoras salariales y garantías laborales

El sindicato representa a cocineros, lavaplatos, cajeros, personal de puestos de comida, camareros y empleados de hospitalidad que operan durante eventos masivos.

Entre sus principales demandas se encuentran mejores salarios, protección frente a la subcontratación, condiciones laborales más estables y garantías ante posibles cambios derivados de la automatización en algunos puestos.

El conflicto se ha prolongado por más de un año y tomó mayor relevancia por la cercanía del Mundial, debido a que el estadio recibirá encuentros de alta convocatoria desde los primeros días del torneo.

Además de las exigencias laborales, los trabajadores han pedido garantías de que no se realicen operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dentro del estadio durante la competencia.

La petición responde a la preocupación de empleados y asistentes ante el intercambio de datos personales y los protocolos de seguridad que serán aplicados durante el torneo.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que los agentes migratorios estarán enfocados en tareas de seguridad y no en arrestos de personas migrantes en situación irregular.

Negociaciones se retomarán antes del debut en Los Ángeles

Las conversaciones entre el sindicato y Legends Global, empresa encargada del servicio de alimentos en el estadio, están previstas para retomarse este lunes.

Representantes laborales advirtieron que, si no se alcanza un acuerdo, los trabajadores podrían abandonar sus puestos y realizar manifestaciones durante el primer partido mundialista programado en Los Ángeles.

Ese encuentro está previsto para el 12 de junio, cuando Estados Unidos enfrente a Paraguay ante una asistencia estimada de 70,000 aficionados.

El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood y con capacidad para más de 70,000 espectadores, tiene programados ocho partidos durante el Mundial 2026, incluido un encuentro de cuartos de final.

Por ello, una eventual huelga podría impactar una parte importante de la operación de hospitalidad, venta de alimentos y atención a los asistentes durante varios días de competencia.

El conflicto laboral llega en un momento clave para la organización del torneo en Estados Unidos, donde la operación de los estadios será observada de cerca por la magnitud de los eventos y la expectativa de miles de aficionados internacionales.