Toros visita a Olmecas con ventaja en la Serie del Rey en juego 4

Olmecas intentará aprovechar su condición de local para igualar la final, mientras Toros buscará quedar a un paso del tercer campeonato de su historia

Los Toros de Tijuana buscarán colocarse a una victoria del campeonato cuando enfrenten este sábado a los Olmecas de Tabasco en el Juego 4 de la Serie del Rey 2026, nuevamente en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa.

La novena fronteriza llega con ventaja de 2-1 en la serie después de imponerse por 2-0 en el tercer encuentro, resultado construido desde el montículo y respaldado por batazos oportunos de Tomás Telis y Justin Turner.

El cuarto compromiso comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 18:00 horas en Tijuana. Olmecas intentará aprovechar su condición de local para igualar la final, mientras Toros buscará quedar a un paso del tercer campeonato de su historia.

Toros llega fortalecido por su cuerpo de lanzadores

El pitcheo de Tijuana marcó la diferencia durante el Juego 3. David Reyes lanzó cinco entradas sin permitir carrera, aceptó cuatro imparables, otorgó una base por bolas y consiguió cuatro ponches.

Adbert Alzolay, Jonathan Aro, Roel Ramírez y Brett de Geus se encargaron de completar la blanqueada. Los relevistas no concedieron anotaciones y el conjunto tijuanense retiró consecutivamente a los últimos 13 bateadores de Tabasco.

La primera carrera llegó en la segunda entrada, cuando Phillip Evans recibió una base por bolas y posteriormente anotó con un doblete de Tomás Telis. La ventaja se mantuvo por la mínima hasta el noveno episodio, cuando Justin Turner conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para establecer el 2-0 definitivo.

Por los Olmecas, Ronnie Williams entregó una actuación sólida de seis entradas, una carrera permitida y nueve ponches, pero la ofensiva tabasqueña no consiguió respaldar su trabajo.

Noah Skirrow y Daniel Camarena abrirán el Juego 4

Para el cuarto encuentro, los Toros enviarán al montículo a Noah Skirrow, quien tendrá la tarea de mantener contenida a una ofensiva de Tabasco que solamente produjo cuatro imparables en el compromiso anterior.

Los Olmecas responderán con Daniel Camarena, encargado de evitar que Tijuana tome una ventaja de 3-1 y se coloque a un solo triunfo de conquistar la Copa Zaachila.

La presión recaerá especialmente sobre la ofensiva local, que deberá recuperar la capacidad de respuesta mostrada en el primer partido de la final, cuando venció 7-1. Desde entonces, los Toros han reaccionado con victorias de 13-2 y 2-0, dos resultados obtenidos mediante fórmulas distintas: primero con una explosión ofensiva y después con dominio desde la lomita.

Tabasco busca empatar la Serie del Rey

El juego 4 representa un punto determinante en la final. Una victoria de Tijuana dejaría la serie 3-1 y permitiría a los Toros disputar el quinto compromiso con la posibilidad de coronarse en Villahermosa. Si los Olmecas ganan, la confrontación quedará igualada y asegurará su regreso a territorio fronterizo.

La Serie del Rey se disputa al mejor de siete encuentros y el campeonato será para el primer equipo que alcance cuatro victorias. El Juego 5 está programado para el domingo 13 de septiembre, también en el Estadio Centenario 27 de Febrero.