Toros vence a Sultanes en 11 entradas y toma ventaja en la serie

La novena fronteriza derrotó 6-5 a Monterrey en un dramático Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte y se adelantó 2-1 en la serie

A Monterrey se le escapó el tercer encuentro por la Serie de Campeonato de la Zona Norte.

Este lunes, los Toros de Tijuana se adelantaron 2-1 en la serie luego de vencer 6-5 a Sultanes de Monterrey en un intenso Juego 3 que se decidió hasta la undécima entrada en el Palacio Sultán, en un encuentro marcado por constantes volteretas y oportunidades para ambos equipos.

Tijuana tomó la ventaja desde el primer episodio, cuando Gilberto Celestino abrió con doblete y posteriormente anotó gracias a un rodado de Phillip Evans.

Sin embargo, Monterrey reaccionó en la segunda entrada con un sencillo de Omar Narváez al jardín derecho que permitió el empate.

Monterrey tomó ventaja de dos carreras

Para la quinta entrada, los “Fantasmas Grises” volvieron a responder y tomaron la ventaja con una carrera de Gustavo Núñez, antes de que Víctor Mendoza anotara posteriormente gracias a un wild pitch para colocar el marcador 3-1.

Tras ponerse en ventaja por dos carreras, el abridor regiomontano Daniel Cruz sostuvo la ventaja con una destacada actuación desde la lomita, trabajando cinco entradas en las que permitió solamente dos imparables y una carrera.

Pese a esta actuación, los Toros comenzaron a “bufar” y emprendieron la remontada.

Para la séptima entrada, los de Tijuana empataron el juego gracias a un cuadrangular solitario de Tomás Telis.

Sultanes recuperó la ventaja, pero Tijuana respondió

Tras este golpe de dos carreras, Monterrey recuperó la ventaja en el cierre de dicho episodio, cuando Núñez anotó desde primera base tras un doblete de Mendoza para poner el 4-3.

Y aunque todo parecía hecho para Sultanes, la respuesta fronteriza llegó en la octava entrada.

Tijuana llenó las bases y, tras un batazo de Wilmer Flores y un error de la defensiva regiomontana, los visitantes consiguieron dos carreras para darle la vuelta al encuentro y colocarse 5-4.

Sultanes se negó a caer en el máximo de entradas y Carlos Soto abrió con imparable, mientras que Johan López ingresó como corredor emergente. El jugador se robó la segunda base, avanzó a tercera y posteriormente aprovechó un wild pitch para llegar al home y empatar 5-5, provocando la euforia en el Walmart Park.

Toros definieron el juego en la undécima entrada

Después de esta reacción, Monterrey tuvo una oportunidad inmejorable para definir el partido en la décima entrada, al llenar las bases con un out. Sin embargo, Ramiro Peña conectó una línea que terminó convertida en doble matanza por la defensiva de Tijuana, que logró escapar de la amenaza.

Tras este golpe anímico, los Toros encontraron el momento decisivo en la undécima entrada cuando Edson García anotó la sexta carrera de la noche, mientras que Sultanes ya no pudo responder en el cierre del episodio.

Brett de Geus se apuntó la victoria para los fronterizos, mientras que Jake Higginbotham cargó con la derrota. Adbert Alzolay consiguió el salvamento.

Con el triunfo, Tijuana tomó ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Norte, mientras que Monterrey buscará igualar la serie nuevamente como local.

¿Cuándo se juega el Juego 4 entre Sultanes y Toros?

El Juego 4 se disputará este martes en el Palacio Sultán, a las 19:30 horas.

Jared Wetherbee será el encargado de abrir por los Sultanes, mientras que David Reyes subirá a la lomita por los Toros.