Toros vence a Olmecas y se corona campeón de la LMB

El encuentro permaneció sin anotaciones durante las primeras cuatro entradas, en un cerrado duelo entre los abridores Adonis Medina y Jeremy Rhoades

Los Toros de Tijuana conquistaron el tercer campeonato de su historia en la Liga Mexicana de Beisbol al derrotar 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el sexto juego de la Serie del Rey 2026.

La novena fronteriza cerró la final con ventaja de cuatro triunfos contra dos y celebró ante su afición en el Toros Mobil Park, donde el pitcheo y un batazo oportuno de Gilberto Celestino marcaron la diferencia.

Gilberto Celestino produce las carreras del campeonato

El encuentro permaneció sin anotaciones durante las primeras cuatro entradas, en un cerrado duelo entre los abridores Adonis Medina y Jeremy Rhoades.

La ofensiva de Tijuana respondió en la parte baja del quinto episodio, cuando Gilberto Celestino conectó un sencillo productor de dos carreras para romper el empate y encaminar a los Toros hacia la corona.

La ventaja fue protegida por el cuerpo de lanzadores y la defensiva fronteriza, que evitó el avance de los Olmecas durante el resto del partido. En la séptima entrada, Hernán Pérez realizó una intervención importante para conseguir el tercer out y detener otro intento de Tabasco.

Los Toros llegaron al noveno episodio con la misma diferencia y completaron la blanqueada para desatar la celebración en Tijuana. Con el triunfo, el equipo dirigido por Roberto Kelly aseguró el título sin necesidad de disputar un séptimo encuentro.

Toros toma el control de una disputada Serie del Rey

La final comenzó con una victoria de los Olmecas por 7-1, pero Tijuana respondió con una ofensiva de 13 carreras en el segundo partido y posteriormente se adelantó en la serie con una blanqueada de 2-0 en Villahermosa.

Tabasco empató la confrontación al ganar 9-1 el cuarto juego, mientras que los Toros recuperaron la ventaja con una dramática victoria de 6-5 en el quinto enfrentamiento.

En ese partido, Tijuana remontó con cuadrangulares de Hernán Pérez en la octava entrada y Junior Lake en la novena. El resultado permitió que los fronterizos regresaran a casa con la posibilidad de coronarse frente a su afición.

Los Olmecas concluyeron una campaña histórica al disputar su primera final desde 1993, año en el que consiguieron el único campeonato de su historia.

Tijuana suma su tercera estrella en la LMB

El campeonato de 2026 se une a los obtenidos por los Toros en 2017 y 2021. La organización llegó por primera vez a la Serie del Rey en 2016, cuando perdió cuatro juegos a dos frente a los Pericos de Puebla.

Un año después, Tijuana tomó revancha y superó 4-1 al conjunto poblano para levantar su primera Copa Zaachila. En el partido decisivo, los Toros ganaron 15-3 y conectaron cinco cuadrangulares, mientras que Roberto López fue reconocido como el jugador más valioso de la serie.

La segunda corona llegó en 2021 con una remontada histórica ante los Leones de Yucatán. Los fronterizos perdieron los primeros tres encuentros, pero ganaron cuatro de manera consecutiva y sellaron el campeonato con una victoria de 3-0 en el séptimo juego.

Con la conquista de 2026, los Toros acumulan tres títulos y un subcampeonato en cuatro apariciones en la historia de la Serie del Rey. Además, ganaron sus últimas tres finales y volvieron a lo más alto de la LMB cinco años después de su anterior coronación.