Toros responde con autoridad y empata Serie del Rey ante Olmecas

Los Toros de Tijuana apalearon por 13-2 a los Olmecas de Tabasco, para igualar 1-1 la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol

Después del duro revés sufrido en el primer juego, los Toros de Tijuana reaccionaron con una contundente exhibición ofensiva para derrotar anoche 13-2 a los Olmecas de Tabasco en el segundo encuentro de la Serie del Rey 2026, igualando a un triunfo por bando la disputa por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena fronteriza encontró la fórmula para responder ante su afición en el Toros Mobil Park, donde un explosivo rally de 10 carreras en la quinta entrada cambió por completo el rumbo de un duelo que hasta ese momento se mantenía equilibrado.

El encuentro comenzó cerrado. Hernán Pérez adelantó a los locales en el tercer episodio con un doble productor, mientras que los tabasqueños igualaron momentáneamente la pizarra en la quinta entrada gracias a un elevado de sacrificio de Calvin Estrada. Sin embargo, la reacción de los Toros fue inmediata y devastadora.

Con las bases congestionadas, Franchy Cordero conectó un grand slam que encendió a la afición tijuanense y abrió la puerta a una ofensiva sin freno. Más tarde, Junior Lake y Jonathan Guzmán también desaparecieron la pelota del parque durante el mismo episodio, coronando una de las entradas más productivas en la historia reciente de la Serie del Rey.

La fiesta de cuadrangulares continuó en la sexta entrada con un vuelacercas de dos carreras de Tomás Telis, mientras que el pitcheo de los Toros controló a una ofensiva de Olmecas que había lucido dominante en la apertura de la serie.

Sobre la loma, Adonis Medina se acreditó la victoria tras trabajar cinco entradas en las que permitió apenas una carrera y tres imparables, respaldado posteriormente por el relevo de Adbert Alzolay, Enny Romero y Brett de Geus.

Con el triunfo, los Toros evitaron viajar a Tabasco con desventaja de 0-2 y lograron emparejar la serie. Ahora, la final se trasladará al estadio Centenario 27 de Febrero, donde los Olmecas buscarán recuperar el control ante su afición y acercarse a un campeonato que se les niega desde hace más de tres décadas.

La Serie del Rey queda igualada 1-1 y promete emociones aún mayores en territorio tabasqueño, donde ambos equipos volverán a medir fuerzas en una batalla que, tras dos juegos, ha demostrado que está lejos de tener un claro favorito.