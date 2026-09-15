Toros derrota a Olmecas y queda a un triunfo del título

Los Toros de Tijuana vencieron por 6-5 a los Olmecas de Tabasco para ponerse arriba 3-2 en la serie final, a un triunfo para ser campeones de la LMB

Los Toros de Tijuana dieron un paso decisivo rumbo al campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al imponerse 6-5 a los Olmecas de Tabasco en el Juego 5 de la Serie del Rey, disputado la noche del domingo en el estadio Centenario 27 de Febrero.

Con el triunfo, la novena fronteriza tomó ventaja de 3-2 en la serie y quedó a una victoria de conquistar la Copa Zaachila.

El conjunto tijuanense comenzó agresivo y construyó una ventaja de 4-0 en las primeras tres entradas gracias a la producción ofensiva de Hernán Pérez, así como un cuadrangular de Wilmer Flores y un audaz robo de home de Junior Lake.

Sin embargo, los Olmecas respondieron ante su afición y lograron darle la vuelta al marcador. Un jonrón de dos carreras de Jasson Atondo acercó a los locales en el tercer episodio, mientras que errores defensivos de los Toros permitieron que Tabasco empatara el juego y posteriormente tomara ventaja de 5-4 en la quinta entrada.

Cuando parecía que los tabasqueños se encaminaban a una victoria clave, apareció nuevamente Hernán Pérez. El venezolano conectó un cuadrangular solitario en la octava entrada para igualar la pizarra 5-5 y devolverle vida a los visitantes.

La jugada decisiva llegó en la novena entrada. Con un out en la pizarra, Junior Lake castigó un lanzamiento y depositó la pelota detrás de la barda del jardín izquierdo para darle la ventaja definitiva a Tijuana, silenciando a la afición local y concretando una espectacular remontada.

Tras desperdiciar una ventaja tempranera y verse abajo en el marcador durante buena parte del encuentro, los Toros encontraron la forma de reaccionar en los momentos de mayor presión para llevarse un triunfo de oro como visitantes.

Con la serie ahora a favor de Tijuana, la final regresará al Toros Mobil Park, donde los fronterizos tendrán la primera oportunidad de coronarse campeones de la temporada 2026 de la LMB, mientras que los Olmecas buscarán extender la batalla hasta un séptimo y definitivo encuentro.